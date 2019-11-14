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      У Росії відреагували на нові докази у справі MH17: Захарова традиційно не добирала слів

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      Справа MH17: Захарова прокоментувала нові докази
      Справа MH17: Захарова прокоментувала нові докази / Колаж 24 каналу

      У Росії вважають, що новим доказам у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 довіряти не слід. А оприлюднені матеріали варто ретельно перевірити. Крім того, у Москві стверджують, що слідство "підганяє матеріали" під готове рішення.

      14 листопада Об’єднана слідча група з розслідування причин катастрофи малайзійського "Боїнга" рейсу МН17 оприлюднила нові докази у цій справі.

      Важливо! "Ґвалтують і вбивають": у справі MH17 оприлюднили нову розмову бойовиків

      Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова вважає, що частина з оприлюднених матеріалів є фейком, а частину, за її словами, підтвердити неможливо, передають російські інформаційні агенції.

      Це ж якийсь абсурд. Ми з вами починаємо обговорювати те, що все ж має бути якимось чином підтверджено, має пройти якусь експертну оцінку. Ми живемо в світі, який бореться з фейком, водночас ми виходимо з того, що вже неодноразово на цю тему публікували фейки, які потім через місяць-два отримували належну експертну оцінку,
      – зауважила вона під час брифінгу.

      За її словами, вирок щодо збиття малайзійського "Боїнга", уже винесли, і сталося це фактично відразу. А все інше – це підгонка матеріалів, які мають свідчити на користь обраної тактики звинувачення.

      "Зараз ми відразу ж після публікації повинні дати оцінку тому, що не вивчили експерти. Що ви хочете? Ви штовхаєте нас на що? Щоб ми давали політичну оцінку тим речам, які спочатку повинні вивчити експерти як мінімум, а потім вже все інше?" – підсумувала Захарова.

      У середині червня спільна слідча група під керівництвом Нідерландів повідомила імена чотирьох осіб, яких офіційно підозрюють у причетності до збиття пасажирського "Боїнга". За версією слідства, в трагедії є винними Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. Суд над чотирма підозрюваними у трагедії рейсу МН17 розпочнуть 9 березня 2020 року о 10 ранку у Гаазі. Україна вже передала Нідердандам матеріали справи щодо них. 

      Водночас розслідувачі з Bellingcat вважають дотичними до цієї справи ще 8 бойовиків і російських найманців:

      – Едуард Гілазєв ("Рязань");

      – Олег Шарп ("Змій");

      – Ігор Безлер ("Бєс");

      – Сергій Поваляєв ("Боцман");

      – Валерій Стельмах ("Найманець", "Батя");

      – Ігор Українець ("Мінер");

      – Олександр Ходаковський ("Скіф");

      – Олександр Семенов ("Санич").

      Цікаво! Можуть з’явитися нові підозрювані, – засновник Bellingcat про збитий МН17

      Що відомо про катастрофу рейсу MH17 над Донбасом? 17 липня 2014 року над Донбасом поблизу окупованого проросійськими бойовиками Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777" рейсу MH17. Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири та екіпаж – 298 осіб. Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва відкидає причетність до катастрофи.

      Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття літака використали ракету BUK TELAR. Вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташовуєтсья в Курську. Міжнародне слідство вважає, що фігуранти цієї справи самі не "натискали кнопку" пуску ракети, але все одно є відповідальними за загибель людей.

      Все, що треба знати про катастрофу рейсу MH17: інфографіка 24 каналу

      Росія, Боїнг, збиття, MH17, розлідування, Нідерданди, Малайзія

      як розгортаються події навколо справи збиття малайзійського "боїнга":
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії MH17 Розслідування
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