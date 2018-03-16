У Росії відреагували на рішення не допустити росіян в Україні до голосування на виборах

У неділю, 118 березня, у Росії відбудуться вибори президента Росії. Через те, що вони відбуватимуться у анексованому Криму Україна не визнаватиме їх результатів.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у день виборів президента Росії росіян на території України не впускатимуть у посольства та консульства в українських містах.

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У російському ЦВК заявили, що це порушення одразу декількох міжнародних та двосторонніх домовленостей, підписаних Україною. Серед них – це порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини та імунітети, а також двостороння російсько-українська угода з консульських питань, передає російський "Інтерфакс".

При цьому член ЦВК РФ Василь Лихачов заявив, що посольство РФ в Києві звернулося до силових структур України з проханням створити всі необхідні умови для голосування російських громадян на президентських виборах на території України.

В суботу 17 березня ЦВК РФ проведе на цю тему консультації з МЗС Росії.

Нагадаємо, Росія планувала відкрити одразу чотири виборчі дільниці в Україні – у посольстві РФ у Києві, а також у приміщеннях генконсульств у Львові, Одесі та Харкові.