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У Росії відзначилися гучною заявою щодо загиблого у Сирії льотчика Су-25 Філіппова

21:03, сьогодні 1374 Читать новость на русском
Роман Філіппов
Роман Філіппов / Соцмережі

У Росії оприлюднили офіційну версію щодо загибелі льотчика Су-25 Романа Філіппова поблизу селища Телль-Дебес у Сирії. Його відхід у інший світ вважають тут важкою утратою, відтак військового представлено до звання Героя РФ.

Таку заяву зробив головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Сергій Суровікін.

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За його словами, льотчик перед смертю здійснив справжнісінький подвиг.

3 лютого під час виконання обльоту зони деескалації "Ідліб" для контролю режиму припинення вогню російський штурмовик Су-25 під керуванням майора Романа Філіппова було атаковано ракетою з переносного зенітно-ракетного комплексу. Льотчик спробував утримати літак у повітрі та доповів про атаку, після чого катапультувався. Приземлившись під шквальним вогнем з землі в районі контрольованого терористами населеного пункту Телль-Дебес, Роман Філіппов в оточенні прийняв нерівний бій з бойовиками. Тяжко поранений, коли відстань до бойовиків становила кілька десятків метрів, офіцер підірвав себе гранатою,
– зауважив військовий.

Відтак, за мужність і героїзм Міністр оборони Росії Сергій Шойгу представив загиблого льотчика до звання Героя Російської Федерації.

"Роман був грамотним і рішучим льотчиком-штурмовиком першого класу, користувався авторитетом у своїх підлеглих і командирів. Його загибель – важка втрата для Повітряно-космічних сил і всіх тих, для кого він був справжнім бойовим товаришем, наставником і зразком для наслідування. Майор Філіппов, як і всі наші військовослужбовці, є справжнім патріотом Батьківщини. Його подвиг займе гідне місце в історії російської військової авіації та армії Росії", – додав Суровікін.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися відео останнього бою Філіппова та фото документів льотчика Су-25.

Теги: Новини політики Новини Росії Війна у Сирії авіація
Джерело: 24 Канал
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