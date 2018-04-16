У Росії вигадали винних у хімічній атаці в Думі та пояснили їхні мотиви

Постійний представник Росії в Організації з заборони хімічної зброї переконує, що хімічна атака у сирійському місті Дума насправді є постановкою та спланованою провокацією з боку Великої Британії та її союзників США. За його словами, жодного отруєного в госпіталі знайти не вдалося, відтак твердження про хімічну атаку є неправильним.

Таку заяву він зробив на спеціальному засіданні виконавчого ради ОЗХЗ у Гаазі, передають російські інформаційні агенції.

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"У нас є не просто "високий ступінь впевненості", як про це заявляють під копірку наші західні партнери, а є неспростовні докази того, що жодного інциденту 7 квітня в Думі не було та що все це є спланованою провокацією спецслужб Великобританії, можливо, за участю своїх старших союзників з Вашингтона з метою введення світової спільноти в оману та виправдання агресії проти Сирії", – наголосив він.

За його словами, Росія провела своє національне розслідування інциденту, в якому взяли участь фахівці військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, і у підсумку не було виявлено ніяких залишків хімічних боєприпасів.

Натомість, як переконує політик, вдалося знайти безпосередніх учасників зйомок постановного відео, яке нібито було доказом хіматаки.

Жодного свідка, жодного отруєного в госпіталі знайти не вдалося. Не було виявлено жодних залишків хімічних боєприпасів. Вдалося знайти учасників зйомок постановного відео, яке позиціонували як доказ хіматакиі. Було показано на телебаченні живе інтерв'ю з цими людьми. Вони самі показали кадри з їхньою участю в знятому постановному ролику. Обидва учасники мають медичну освіту, працюють в "швидкій допомозі" Думи,

– зауважив Шульгін.

Водночас він додає, що події в Думі є постановкою західних країн, оскільки це не було вигідним сирійській владі: Східну Гуту була вже практично звільнено та було досягнуто домовленість з останніми групами бойовиків про їхній вихід.

"Все це спланована провокація спецслужб Великобританії, можливо, за участю своїх старших союзників з Вашингтона з метою введення світової спільноти в оману і виправдання агресії проти Сирії", – наголосив постійний представник Росії в Організації з заборони хімічної зброї.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. Президент США Дональд Трамп у відповідь на це заявив, що за інцидентом стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.



14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії. У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.