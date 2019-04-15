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      У Росії вигадали, як простіше видавати паспорти на окупованих територіях

      995 Читать новость на русском
      У Росії вигадали, як простіше видавати паспорти на окупованих територіях

      Кремль вигадав сценарій, як надавати жителям окупованих територій російські паспорти за спрощеною процедурою. Проте для реалізації цього плану необхідно дочекатися відповідного указу президента РФ Володимира Путіна.

      Зазначається, що такий порядок надання громадянства українцям, які проживають на території окупованих Луганській і Донецькій областях, відбуватиметься після проведення другого туру виборів в Україні, передає РБК.

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      Як відбуватиметься спрощена процедура видачі російських паспортів?

      Жителі окупованих територій зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії більше п'яти років.

      Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта. Проте бажаючим потрібно буде їхати в Ростовську область, лише силовики отримуватимуть паспорти на місці.

      Скільки готувався сценарій видачі російських паспортів?

      Чутки про можливу видачу російських паспортів в невизнаних республіках поширюються щорічно. Проте в 2019 році про це відкрито заговорили російські офіційні особи і деякі діячі невизнаних республік.

      У середині лютого 2019 року депутат Державної думи від КПРФ Сергій Гаврилов заявив, що відповідно до підписаного президентом закону жителі Донбасу зможуть у спрощеному порядку отримати російське громадянство.

      Навіщо Росії паспортизація Донбасу?

      Паспортизація Донбасу може бути інструментом впливу Росії на Україну в залежності від підсумків президентських виборів. Екс-секретар Радбезу "ДНР" і засновник батальйону "Схід" Олександр Ходаковський розповів, що бланки вже виготовили та поставили завдання підготувати бази даних.

      Політолог Вадим Самодуров зауважує, що тема паспортизації Донбасу піднімалася неодноразово і без цього слова підтримки від Росії "виглядають половинчасто і нерішуче". На його думку, паспортизація є скоріше робочим сценарієм Кремля в разі кризового розвитку подій в регіоні.

      Спрощене отримання громадянства Росії для українців – пропагандистський крок, як для внутрішнього споживання, так і для українців, орієнтованих на РФ. Кремль показує так звані "нерозривні" зв’язки слов’янських народів і "штучний" характер військового конфлікту. Це ще один козир для проросійських кандидатів і політсил, які спекулюватимуть на темі поганого "миру",
      – підкреслює голова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

      Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії хочуть прийняти закон, який передбачає спрощення отримання російського громадянства для людей, "які проживають у країнах, де відбуваються збройні конфлікти та зміна політичного режиму".

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      Теги: Новини України Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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