У Росії випав сніг: відео
У російському місті Кемерово 3 вересня раптово випав сніг і пройшов град. Водії автомобілів опублікували в мережі відео з засніженими дорогами.
Зазначимо, що вітер у день несподіваної негоди був настільки сильним, що зупинився рух на кількох федеральних трасах.
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За словами місцевих жителів, на дорогах була ожеледиця.
У середу, 5 вересня, у Кемерові очікується до +14 градусів.
Дивіться відео з засніженої Росії:
Відео, на якому зображені засніжені російські дороги:
Джерело: 24 Канал
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