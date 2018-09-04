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У Росії випав сніг: відео

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У Росії у вересні випав сніг
У Росії у вересні випав сніг / Фото з соціальних мереж

У російському місті Кемерово 3 вересня раптово випав сніг і пройшов град. Водії автомобілів опублікували в мережі відео з засніженими дорогами.

Зазначимо, що вітер у день несподіваної негоди був настільки сильним, що зупинився рух на кількох федеральних трасах.

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За словами місцевих жителів, на дорогах була ожеледиця.

У середу, 5 вересня, у Кемерові очікується до +14 градусів.

Дивіться відео з засніженої Росії:

Відео, на якому зображені засніжені російські дороги:

 

Теги: Новини Росії Погода Екологія
Джерело: 24 Канал
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