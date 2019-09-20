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      У Росії випустили актора, якого засудили на 3,5 роки після абсурдного затримання на мітингу

      470 Читать новость на русском
      Павло Устінов
      Павло Устінов / Сергій Фадїчев / ТАСС

      У Росії випустили з СІЗО актора Павла Устінова, якого російський суд засудив до 3,5 роки колонії. Йому предявляли абсурдні звинувачення, мовляв, на мітингу він один накинувся на дев'ятьох поліцейських і почав їх бити.

      З початку хлопець своєї провини не визнав. На відео його затримання видно, що Павло просто стоїть біля станції метро, коли на нього кидаються силовики. Хлопця повалили на землю і почали бити кийками. Він лише прикривався від ударів.

      Читайте також: Це чорна мітка для Кремля, – журналіст про ув'язнення російського актора Устінова

      Тепер Устинов буде перебувати під підпискою про невиїзд до 23 вересня, коли Московський суд планує розглянути скаргу по його справі, повідомляє BBC.

      Дивіться відео затримання Павла Устінова:

       

      Проте судді не взяли до уваги відеодокази. І винесли свій вирок на підставі свідчень росгвардійців, які затримували Павла. На захист затриманого стали російські актори та журналісти. Навіть ті, які відкрито підтримують політику очільники Кремля Володимира Путіна.

      Що відомо про масові протести у Росії?Люди підтримували кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляли, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

      Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      Раніше журналіст Юрій Дудь, який втретє став володарем премії "Людина року" журналу GQ. Під час промови він закликав присутніх не оминати увагою та не мовчати про політичні проблеми і беззаконня, які існують в Росії. Він зауважив, що ймовірно багато людей оминають тему політичного свавілля Кремля, адже бояться втратити роботу та можливість самореалізовуватися. Проте, за словами блогера, "той у кого є мізки і руки, ніколи не помре від голоду і нудьги, а зможе знайти роботу".

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Мітинги в Росії
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