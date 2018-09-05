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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

У Росії вкотре відхилили клопотання матері Сенцова про помилування сина

49 Читать новость на русском
Олег Сенцов
Олег Сенцов / 5 канал

У комісії з питань помилування Ямало-Ненецького автономного округу Росії заявили, що український політв'язень Олег Сенцов повинен звернутися з клопотанням самостійно.

Відповідь комісії опублікував в Facebook російський правозахисник Дмитро Дінзе.

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У відповіді, підписаній виконуючим обов’язки голови комісії В. Грабовецьким наголошується, що клопотання матері Олега Сенцова "не може бути розглянуте". Згідно з поясненнями, наданими комісією, для початку процедури помилування потрібне звернення самого засудженого до президента Росії. Лише після цього матеріали справи скеровують до комісії, після чого губернатору, а тоді президенту РФ.

"Таким чином, засудженому Сенцову О. Г. необхідно самому подати клопотання про помилування на ім'я президента Російської Федерації через адміністрацію ... колонії", – йдеться в документі.

Росіяни також додали, що раніше до комісії вже надходило клопотання від матері політв’язня Людмили Сенцової. Їй була скерована аналогічна відповідь.

Сам Олег Сенцов, за словами виконуючого обов’язків голови комісії, проінформований про всі клопотання щодо його помилування.

Раніше Олег Сенцов надіслав нового листа російській правозахисниці, в якому попросив "не робити невірних рухів".

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

хроніка подій
Теги: Новини України Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
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