У Росії вперше визнали одностатевий шлюб між чоловіками

Молодята – Євген Войцеховський і Павло Стоцько – одружилися в Копенгагені. Пізніше вони подали документи про реєстрацію (разом із завіреними нотаріальними перекладами) в багатофункціональний центр послуг в Москві.

Про це повідомляє "Дождь".

Після цього їм поставили штамп в паспорті на сторінці сімейного стану – таким чином, чоловіки стали офіційно визнані одруженими російською державою. Повідомляється, що співробітник центру оформив документи "без зайвих питань, не змінюючи виразу обличчя". На процедуру пішло п'ять хвилин.

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Сімейний кодекс говорить, що шлюби між російськими громадянами, укладені за кордоном, визнаються в Росії дійсними, якщо немає обставин, "що перешкоджають реєстрації шлюбу, зазначених в 14 статті сімейного кодексу".

Такі обставини можуть виникнути, якщо молодята, наприклад, близькі родичі, усиновлювач та усиновлена, або якщо один з двох вже перебуває у шлюбі. Психічний розлад також перешкодить укладення шлюбного союзу.