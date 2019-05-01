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      У Росії з 9 травня привітали плакатами з нацистами: вони оглядають підбитий радянський танк

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      День перемоги по-російські: у Саратові гуртожиток прикрасили світлинами з нацистами
      День перемоги по-російські: у Саратові гуртожиток прикрасили світлинами з нацистами / Фото з відкритих джерел

      У російському Саратові на стіни одного з гуртожитків з нагоди так званого Дня перемоги повісили вітальні плакати. І все б нічого, оскільки росіяни до цієї дати ставляться по-особливому, проте на них зображено військових збройних сил гітлерівської Німеччини. Крім того, ці солдати ще оглядають підбитий радянський танк.

      Як пише місцева інформаційна агенція "Взгляд-інфо", на святкових плакатах з кадрами військової хроніки, зокрема, можна побачити фотографію, зроблену в 1942 році під Харковом. На світлині зображено німецьких солдатів, що оглядають підбитий радянський танк Т-34 на ім'я "Чапаєв". Також на машині є напис Beschlagnahmt, що означає "конфісковано".

      Читайте також: День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний

      Плакат, вермахт, Німеччина, нацисти, фашисти, Саратов, історія, День перемоги, 9 травня

      Плакат, вермахт, Німеччина, нацисти, фашисти, Саратов, історія, День перемоги, 9 травня
      Підбитий Т-34 на світлині серед історичних кадрів на скандальному банері та на оригінальному фото

      На ще одному фото видно Сталінградську битву, щоправда очима фашистських солдатів. На ній – офіцер вермахту віддає команди унтер-офіцерського складу.

      Плакат, вермахт, Німеччина, нацисти, фашисти, Саратов, історія, День перемоги, 9 травня

      Плакат, вермахт, Німеччина, нацисти, фашисти, Саратов, історія, День перемоги, 9 травня
      Офіцери вермахту під час Сталінградської битви також засвітилися на резонансному плакаті

      У зв’язку з резонансом, який виник через ці плакати, їх зрештою зняли та повісили просте привітання з Днем перемоги.

      До слова, у саратовському рекламному агентстві, де виготовляли цей банер, заявили, що "дизайнер не є зобов'язаним знати німецьку мову", і він "не розбирається в танках".

      Плакат, вермахт, Німеччина, нацисти, фашисти, Саратов, історія, День перемоги, 9 травня
      Плакат, який розмістили на стінах гуртожитку у Саратові

      Тим часом, до Москви на 9 травня не приїде жоден із іноземних лідерів. Як виправдовується прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, ця дата не є ювілейною, відтак у Кремлі нікого не запрошували.

      як у росії зазвичай відзначають день перемоги: 
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      Теги: Новини Росії Історія 9 травня День Перемоги Курйозні новини
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