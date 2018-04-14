08:24
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
15°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, 13 квітня
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, 13 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

У Росії з осудом зреагували на авіаудари США по Сирії

409 Читать новость на русском
Марія Захарова прокоментувала удари по Сирії 14 квітня
Марія Захарова прокоментувала удари по Сирії 14 квітня / Фото з вільних мереж

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що західні країни завдали удару по сирійському Дамаску – столиці суверенної держави, яка багато років намагається вижити в умовах терористичної агресії.

Про це Захарова написала у своєму Facebook.

Зазначимо, 14 квітня США за підтримки своїх союзників Великої Британії та Франції завдали авіаудару по Сирії у відповідь на хімічну атаку сирійських урядових сил, внаслідок якої загинули щонайменше 70 жителів країни.

"Спочатку на сирійському народі випробували "арабську весну", потім "Ісламську дуржаву", зараз американські розумні ракети. По столиці суверенної держави, яка багато років намагається вижити в умовах терористичної агресії, нанесений удар", – написала Захарова.

Читайте також: Військовий удар США, Франції та Британії по Сирії: перші деталі

Представниця російського МЗС вважає, що за всім цим стоять ті, хто претендує на моральне лідерство у цьому світі і заявляє про свою винятковість.

"Треба бути по-справжньому винятковим, щоб у момент, коли Сирія отримала шанс на мирне майбутнє, обстріляти її столицю", – висловила думку Захарова.

Теги: Новини Росії Новини США Новини політики Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Луганськ сьогодні: як прославити
13 квітня, 22:01 Луганськ сьогодні: як прославити "ЛНР", увіковічити "падших" і не засміятися
Блог Медіа 1532
Головні новини 13 квітня: переформатування АТО, ситуація із Савченко, блокування Telegram в РФ
13 квітня, 22:00 Головні новини 13 квітня: переформатування АТО, ситуація із Савченко, блокування Telegram в РФ
3750
Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
13 квітня, 20:02 Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
Настя Сукач 1670
Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
13 квітня, 18:00 Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
2434
Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
13 квітня, 17:01 Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
Олексій Чибісов 1444
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук