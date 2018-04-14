У Росії з осудом зреагували на авіаудари США по Сирії

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що західні країни завдали удару по сирійському Дамаску – столиці суверенної держави, яка багато років намагається вижити в умовах терористичної агресії.

Про це Захарова написала у своєму Facebook.

Зазначимо, 14 квітня США за підтримки своїх союзників Великої Британії та Франції завдали авіаудару по Сирії у відповідь на хімічну атаку сирійських урядових сил, внаслідок якої загинули щонайменше 70 жителів країни.

"Спочатку на сирійському народі випробували "арабську весну", потім "Ісламську дуржаву", зараз американські розумні ракети. По столиці суверенної держави, яка багато років намагається вижити в умовах терористичної агресії, нанесений удар", – написала Захарова.

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Представниця російського МЗС вважає, що за всім цим стоять ті, хто претендує на моральне лідерство у цьому світі і заявляє про свою винятковість.

"Треба бути по-справжньому винятковим, щоб у момент, коли Сирія отримала шанс на мирне майбутнє, обстріляти її столицю", – висловила думку Захарова.