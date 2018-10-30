У Росії заблокували кліп Oxxxymiron, який назвали причиною масової бійні у Керчі

Відеохостинг Youtube та російська соцмережа "Вконтакте" заблокували для росіян кліп репера Oxxxymiron "Останній дзвінок". Це зробили на вимогу Роскомнагляду.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що в Росії вважають, що причиною масової бійні в Керчі стало те, що молодь захоплюється творчістю репера Oxxxymiron. Так, російська активістка Євгенія Чудновець закликала Роскомнагляд заборонити пісню Oxxxymiron "Останній дзвінок" та кліп на неї.

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Зазначається, що саму пісню в Росії не заборонили, проте кліп прибрали. З території РФ його можна подивитися лише за допомогою VPN.

Додамо, що у відеоролику показані кадри з естонського фільму "Клас". У стрічці хлопці, яких спочатку всі ображають, беруть зброю і розстрілюють своїх кривдників.

Дивіться кліп Oxxxymiron на пісню "Останній дзвінок":

Нагадаємо, 17 жовтня 18-річний студент Владислав Росляков підірвав вибухівку у своєму навчальному закладі та з автомата розстріляв людей. В результаті масової бійні загинула 21 людина, ще близько півсотні опинилися на лікарняних ліжках.