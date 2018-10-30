20:12
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сьогодні
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      У Росії заблокували кліп Oxxxymiron, який назвали причиною масової бійні у Керчі

      844 Читать новость на русском
      Кадр із кліпу Oxxxymiron та фото Влада Рослякова під час масової бійні
      Кадр із кліпу Oxxxymiron та фото Влада Рослякова під час масової бійні / колаж 24 каналу

      Відеохостинг Youtube та російська соцмережа "Вконтакте" заблокували для росіян кліп репера Oxxxymiron "Останній дзвінок". Це зробили на вимогу Роскомнагляду.

      Раніше 24 канал повідомляв про те, що в Росії вважають, що причиною масової бійні в Керчі стало те, що молодь захоплюється творчістю репера Oxxxymiron. Так, російська активістка Євгенія Чудновець закликала Роскомнагляд заборонити пісню Oxxxymiron "Останній дзвінок" та кліп на неї.

      Читайте також: Щось пішло не за сценарієм: озвучено нову сенсаційну версію трагедії в Керчі

      Зазначається, що саму пісню в Росії не заборонили, проте кліп прибрали. З території РФ його можна подивитися лише за допомогою VPN.

      Додамо, що у відеоролику показані кадри з естонського фільму "Клас". У стрічці хлопці, яких спочатку всі ображають, беруть зброю і розстрілюють своїх кривдників.

      Дивіться кліп Oxxxymiron на пісню "Останній дзвінок":

      Нагадаємо, 17 жовтня 18-річний студент Владислав Росляков підірвав вибухівку у своєму навчальному закладі та з автомата розстріляв людей. В результаті масової бійні загинула 21 людина, ще близько півсотні опинилися на лікарняних ліжках.

      Теги: Новини політики Новини Росії Керч Музика Теракт в коледжі у Керчі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      сьогодні , 20:01 Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      Яніна Ткачук
      Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      сьогодні , 19:02 Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сьогодні , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      сьогодні , 18:39 Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      сьогодні , 18:04 Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      Інна Жолобович
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      На курорті в Болгарії колишній військовий відкрив стрілянину: є поранені туристи
       20 липня 2017 , 19:51
      США ввели додаткові санкції проти Росії
       1 липня 2016 , 19:12
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук