У Росії зафіксували "дощ із клопів"

У російській Якутії спостерігалося дивне явище. Річ у тім, що тут випав "дощ із клопів". Востаннє таке тут траплялося у 1994 році.

Про це повідомляє місцеве управління Міністерства екології РФ.

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"До Амгінської інспекції охорони природи надійшла інформація про те, що на території Алтанского наслігу (селище – 24 канал) виявлено невідомих комах. За результатами аналізу зясувалося, що це клопи-гребляки з сімейства corixidae. Як переконують учені-ентомологи, раніше у цьому районі вже спостерігалися випадки "коріксидних дощів", – зазначають у відомстві.

Так, за словами екологів, у 1917-20 роках реєструвалися випадки, коли безліч клопів-коріксидів вночі летіли на світло ламп і падали на землю у вигляді дощу.



У Росії клопи падали на землю у вигляді клопів

"Цей рідкісний випадок повторився ще наприкінці літа 1994 року у селі Амга. Приблизно в цей же час люди бачили мільйони міріад коріксидів у 6 кілометрах від селища. Зараз як раз в цей час у них відбувається сезон міграції, щоправда для людей вони не становлять небезпеки", – кажуть вчені.

Нагадаємо, нещодавно у американському Нью-Йорку десятки тисяч бджіл облюбували парасольки від вуличних закладів громадського харчування,

Хто такі гребляки (латинською Corixidae)? Це сімейство комах із ряду напівтвердокрилі. У сімействі описано близько 550 видів. Клопи маютть дрібні та середні розміри, а у довжину досягають від 1,5 до 15 міліметра. Клопи бувають як рослиноїдні, так і хижаки.