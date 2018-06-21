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У Росії зафіксували вибух метеориту: вражаючі фото та відео небесного явища

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Жителі одразу декількох російських областей мали змогу спостерігати в небі унікальне явище
Жителі одразу декількох російських областей мали змогу спостерігати в небі унікальне явище / mk.ru

Жителі декількох російських областей вранці 21 червня мали змогу спостерігати в небі унікальне небесне явище. На їхніх очах відбулось падіння та спалах метеорита.

Падіння та спалах космічного тіла бачили у небі жителі Тульської, Липецької, Воронезької та Орловської областей. Люди розміщують фото та відео зафіксованого метеорита у мережі.

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На кадрах видно падіння об'єкта, що світиться. Через якийсь час він яскраво спалахує та залишає у небі після себе слід.

метеорит Росія
Падіння метеорита було видно одразу у декількох російських областях

За словами очевидці, інцидент трапився вранці 21 червня. Падіння та вибух метеорита супроводжувалося гучним гулом.

Додамо, що російські астрономи вважають, що метеорит впав на території між Воронезькою та Московською областями.

 

Теги: Новини Росії Техно Космос
Джерело: 24 канал
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