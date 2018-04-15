У Росії загадково помер журналіст, який писав про втрати "Вагнера" у Сирії

У неділю, 15 квітня, у Росії загинув журналіст агентства "Новий день" Максим Бородін, який писав про загибель найманців ПВК "Вагнера" в Сирії.

Чоловік помер у Єкатеринбурзі, не приходячи в себе після падіння з вікна, передає "МБХ Медіа".

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Зазначається, що 13 квітня журналіст випав з вікна своєї квартири на п'ятому поверсі. Чоловіка госпіталізували в міську лікарню з важкими травмами, проте він помер від отриманих ушкоджень.

Головний редактор РІА "Новий день", в якому працював Бородін, Поліна Румянцева припустила, що смерть журналіста могла бути не випадковістю чи самогубством. Адже, за словами Румянцевої, для Бородін не мав ніяких приводів, щоб скоїти суїцид.

"Щоб зрозуміти, що сталося, потрібно отримати доступ у квартиру, ми займаємося цим. Якщо з'явиться хоча б якийсь натяк на кримінал, ми всіх повідомимо", – сказала вона.

Відзначимо, Бородін був серед журналістів, які розповіли про загибель бійців "ПВК Вагнера" в Сирії після авіаудару міжнародної коаліції 7 лютого.

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.