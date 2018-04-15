20:33
15 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 8°C
  • понеділок
    21°C 10°C
  • вівторок
    18°C 10°C
  • середа
    15°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Росії загадково помер журналіст, який писав про втрати "Вагнера" у Сирії

2258
У Росії загинув журналіст Максим Бородін
У Росії загинув журналіст Максим Бородін / Фото з відкритих джерел

У неділю, 15 квітня, у Росії загинув журналіст агентства "Новий день" Максим Бородін, який писав про загибель найманців ПВК "Вагнера" в Сирії.

Чоловік помер у Єкатеринбурзі, не приходячи в себе після падіння з вікна, передає "МБХ Медіа".

Читайте також: Навіщо Кремлю ПВК "Вагнера": пояснення російського адвоката

Зазначається, що 13 квітня журналіст випав з вікна своєї квартири на п'ятому поверсі. Чоловіка госпіталізували в міську лікарню з важкими травмами, проте він помер від отриманих ушкоджень.

Головний редактор РІА "Новий день", в якому працював Бородін, Поліна Румянцева припустила, що смерть журналіста могла бути не випадковістю чи самогубством. Адже, за словами Румянцевої, для Бородін не мав ніяких приводів, щоб скоїти суїцид.

"Щоб зрозуміти, що сталося, потрібно отримати доступ у квартиру, ми займаємося цим. Якщо з'явиться хоча б якийсь натяк на кримінал, ми всіх повідомимо", – сказала вона.

Відзначимо, Бородін був серед журналістів, які розповіли про загибель бійців "ПВК Вагнера" в Сирії після авіаудару міжнародної коаліції 7 лютого.

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.

Теги: Війна у Сирії Новини Росії Новини політики Втрати Самогубство журналісти
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко стає Януковичем: доведено Freedom House
сьогодні, 19:08 Порошенко стає Януковичем: доведено Freedom House
Михайло Поживанов 1695
ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
сьогодні, 18:30 ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
Анастасія Можаровська 346
США и союзники ударили по Сирии: посмеет ли вмешаться Россия?
сьогодні, 15:57 США и союзники ударили по Сирии: посмеет ли вмешаться Россия?
Юрій Бутусов 2655
В Луганске даже на пенсию выходить трудно
сьогодні, 12:04 В Луганске даже на пенсию выходить трудно
Ольга Черненко 944
Договір про дружбу з Росією: навіщо він був потрібен і чи варто його продовжувати?
сьогодні, 11:18 Договір про дружбу з Росією: навіщо він був потрібен і чи варто його продовжувати?
Блог Медіа 1137
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук