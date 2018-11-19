У Росії загадково загинув депутат від партії Путіна: політик залишив передсмертні записки

Заступника голови парламенту Красноярського краю РФ та депутата від партії "Єдина Росія" знайшли мертвим біля будинку. У його квартирі та на робочому місці виявили передсмертні записки.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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Так, джерело повідомило, що обставин загибелі російського політика поки не з'ясували. Однак одна з версій загибелі Клешка – падіння з балкона своєї квартири.

Тіло депутата, заступника голови Законодавчих зборів Олексія Клешка виявлено сьогодні вранці біля свого будинку. Обставини загибелі поки невідомі,

– зазначає видання.

На сайті крайового парламенту також з'явилося офіційне повідомлення про смерть депутата.

"Пішов з життя перший заступник голови Законодавчих зборів Красноярського краю Олексій Клешко", – мовиться в повідомленні.

Офіційна представниця Головного слідчого управління СКР по краю Ольга Шаманська також зазначила, що у квартирі та на робочому місці Клешка слідчі знайшли кілька передсмертних записок.

Кілька записок знайдено в будинку Клешка і в його робочому кабінеті. Що в цих записках – поки говорити не можемо. Вона з основних версій смерті, яку зараз розглядають слідчі – добровільний відхід з життя,

– сказала Шаманська.

За інформацією офіційного порталу крайового парламенту, Клешко був депутатом з 2001 року. З 1996 року був депутатом Красноярської міськради. Також працював журналістом, телеведучим, головним редактором телерадіомовлення для дітей та молоді Красноярської державної телерадіомовної компанії.

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До слова, це вже не перша смерть у цьому будинку. У травні 2017 року тут загинув віце-мер Красноярська Юрій Паригін, випавши з вікна 17-го поверху.