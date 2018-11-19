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      У Росії загадково загинув депутат від партії Путіна: політик залишив передсмертні записки

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      В Росії знайшли мертвим заступника голови парламенту Красноярського краю
      В Росії знайшли мертвим заступника голови парламенту Красноярського краю / Фото з відкритих джерел

      Заступника голови парламенту Красноярського краю РФ та депутата від партії "Єдина Росія" знайшли мертвим біля будинку. У його квартирі та на робочому місці виявили передсмертні записки.

      Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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      Так, джерело повідомило, що обставин загибелі російського політика поки не з'ясували. Однак одна з версій загибелі Клешка – падіння з балкона своєї квартири.

      Тіло депутата, заступника голови Законодавчих зборів Олексія Клешка виявлено сьогодні вранці біля свого будинку. Обставини загибелі поки невідомі,
      – зазначає видання.

      На сайті крайового парламенту також з'явилося офіційне повідомлення про смерть депутата.

      "Пішов з життя перший заступник голови Законодавчих зборів Красноярського краю Олексій Клешко", – мовиться в повідомленні.

      Офіційна представниця Головного слідчого управління СКР по краю Ольга Шаманська також зазначила, що у квартирі та на робочому місці Клешка слідчі знайшли кілька передсмертних записок.

      Кілька записок знайдено в будинку Клешка і в його робочому кабінеті. Що в цих записках – поки говорити не можемо. Вона з основних версій смерті, яку зараз розглядають слідчі – добровільний відхід з життя,
      – сказала Шаманська.

      За інформацією офіційного порталу крайового парламенту, Клешко був депутатом з 2001 року. З 1996 року був депутатом Красноярської міськради. Також працював журналістом, телеведучим, головним редактором телерадіомовлення для дітей та молоді Красноярської державної телерадіомовної компанії.

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      До слова, це вже не перша смерть у цьому будинку. У травні 2017 року тут загинув віце-мер Красноярська Юрій Паригін, випавши з вікна 17-го поверху.

      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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