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      У Росії загорівся гігантський плавучий завод "Петро Житніков": що про це відомо – відео

      1298 Читать новость на русском
      Плавбаза "Петро Житніков"
      Плавбаза "Петро Житніков" / Sakhalin. Name

      У Росії в Тихому океані на плавучому заводі "Петро Житніков", який є одним із двох найбільших у світі, сталося займання. Загорілася тара у відсіку промислового озброєння, де зберігаються знаряддя для вилову риби. Інцидент трапився біля острова Шикотан, що належить до Південних Курил.

      Як повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на компанію "Дальморепродукт", якій належить судно, пожежу вже вдалося загасити. Тут повідомили, що через загоряння згорів кабель, який веде до радіорубки. Серед людей ніхто не постраждав, і їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

      Зверніть увагу! В Росії вщент згорів пасажирський теплохід: фото, відео

      Раніше була інформація, що загорілася упаковка гофрокартону у консервному крабовому цеху. Пожежу вдалося погасити екіпажу власними силами.

      Загалом, за даними російського МНС, на борту "Петра Житнікова" мали перебувати 419 осіб. У морському рятувальному підцентрі "Південно-Сахалінськ" розповіли, що з "Петра Житникова" на інші судна вже евакуювали 283 людини.

      У Тихому океані загорілося російське судно "Петро Житніков": дивіться відео 

      Щодо решти, то зараз їхню евакуацію ускладнює погана погода, зокрема з цієї причини неможливо залучити вертольоти. Наразі ж евакуацію проводять за допомогою двох риболовних. Усіх моряків перевозять на плавбазу "Всеволод Сибірцев", яка розташовується неподалік. Саму ж евакуацію запросив капітан "Петра Житнікова, хоча розгерметизації судна не було.

      Схожий інцидент з російським риболовецьким судном, щоправда з серйознішим наслідками, трапився нещодавно в Чорному морі. Тут у результаті займання корабель затонув, шість членів екіпажу вдалося врятувати. Причиною пожежі стало загорання двигуна.

      Пожежа на плавбазі "Петро Житніков": дивіться відео  

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Пожежа Водний транспорт
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