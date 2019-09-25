У Росії загорівся гігантський плавучий завод "Петро Житніков": що про це відомо – відео

У Росії в Тихому океані на плавучому заводі "Петро Житніков", який є одним із двох найбільших у світі, сталося займання. Загорілася тара у відсіку промислового озброєння, де зберігаються знаряддя для вилову риби. Інцидент трапився біля острова Шикотан, що належить до Південних Курил.

Як повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на компанію "Дальморепродукт", якій належить судно, пожежу вже вдалося загасити. Тут повідомили, що через загоряння згорів кабель, який веде до радіорубки. Серед людей ніхто не постраждав, і їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Раніше була інформація, що загорілася упаковка гофрокартону у консервному крабовому цеху. Пожежу вдалося погасити екіпажу власними силами.

Загалом, за даними російського МНС, на борту "Петра Житнікова" мали перебувати 419 осіб. У морському рятувальному підцентрі "Південно-Сахалінськ" розповіли, що з "Петра Житникова" на інші судна вже евакуювали 283 людини.

У Тихому океані загорілося російське судно "Петро Житніков": дивіться відео

Щодо решти, то зараз їхню евакуацію ускладнює погана погода, зокрема з цієї причини неможливо залучити вертольоти. Наразі ж евакуацію проводять за допомогою двох риболовних. Усіх моряків перевозять на плавбазу "Всеволод Сибірцев", яка розташовується неподалік. Саму ж евакуацію запросив капітан "Петра Житнікова, хоча розгерметизації судна не було.

Схожий інцидент з російським риболовецьким судном, щоправда з серйознішим наслідками, трапився нещодавно в Чорному морі. Тут у результаті займання корабель затонув, шість членів екіпажу вдалося врятувати. Причиною пожежі стало загорання двигуна.

Пожежа на плавбазі "Петро Житніков": дивіться відео