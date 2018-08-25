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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Росії заговорили про розміщення ядерної зброї в Сирії

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У Держдумі Росії заговорили про розміщення ядерної зброї в Сирії
У Держдумі Росії заговорили про розміщення ядерної зброї в Сирії / Ілюстративне фото

У відповідь на нові санкції США Росія може розмістити в інших країнах, зокрема в Сирії, власні комплекси тактичної ядерної зброї, перейти на криптовалюту в розрахунках при експорті озброєнь, а також призупинити участь у низці договорів зі США, в тому числі про нерозповсюдження ракетних технологій.

З таким закликом виступив перший заступник голови комітету Держдуми Росії з економічної політики, інноваційного розвитку і підприємництва, президент асоціації "Ліга сприяння оборонним підприємствам" Володимир Гутеньов, повідомляє ТАСС.

Не секрет, що вже розпочато серйозний тиск на Росію – і він лише посилюватиметься – в галузі військово-технічної співпраці, у тому числі в частині продажу озброєння за кордон. Ми бачимо, що американці кажуть вже про санкції щодо тих країн, які купують російську зброю,
– зазначив депутата Держдуми..

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На його думку, Росії варто "наслідувати приклад США і розміщувати за кордоном свою тактичну ядерну зброю".

Я не виключаю, що теоретично однією з таких країн може бути Сирія, де у нас є захищена авіабаза,
– наголосив Гутеньов.

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо РФ покликані покарати державу у разі, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді.

У Кремлі заплановані санкції США назвали економічною війною проти Москви. Адже нові обмеження позначаться на 70% російської економіки та 40% робітників. Вони стосуватимуться заборони на експорт до Росії стратегічно важливих безпекових технологій та товарів.

Теги: Новини Росії Новини політики Ядерна безпека Новини США Зброя Війна у Сирії Санкції
Джерело: 24 Канал
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