У Росії закупили сучасних спецзасобів майже на мільйон євро, щоб розганяти протести
Керівництво Росгвардії виділило 867 тисяч євро на закупівлю сучасних лазерних випромінювачів, якими розганятимуть мітингувальників.
Про це пишуть "Открытые медиа".
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Зауважимо, що у майже мільйон євро Федеральній службі військ національної гвардії обійшлись лише два автомобілі, обладнані системою комплексної нелетальної дії – лазерними випромінювачами, які можуть осліпити та оглушити мітингувальників.
"Акустичний тиск" цих спецзасобів можна порівняти зі звуком, який виникає при зльоті реактивного літака або ракети. Паралельно на людей спрямовуватимуть і світлові промені, які їх засліплюватимуть.
У повідомленні зазначають, що лише дві такі машини зможуть розігнати цілий мітинг. До слова, систему встановлять на звичайних "Газелях", які перефарбують у спеціальні кольори.
Видання пише, що Росія, вірогідно, стане першою країною, де правоохоронці зможуть використовувати лазерні спецзасоби проти мітингувальників.