У Росії зарізали популярного музиканта

Добре відомого у Росії музикант-балалаєчника театру "Русская песня" Дмитра Калініна знайшли мертвим у Москві.

Про це повідомляє Управління культури по місту Набережні Челни, передають "РИА Новости".

Інформацію про загибель 41-річного музиканта Дмитра Калініна, якого знають під сценічним псевдо "Crazy Balalaika", підтверджують також волонтери пошуково-рятувального загону "Ліза Алерт".

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Згідно з попередніми даними, на тілі артиста виявлено численні ножові поранення. За інформацією поліції, останній раз колеги бачили Дмитра Калініна 27 грудня 2017 року – тоді він вийшов з будівлі театру "Русская песня".

Після цього артист перестав виходити на зв'язок. Музиканта розшукували родичі, волонтери та правоохоронні органи.