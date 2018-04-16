У Росії засудили жінку через збережені картинки про Путіна із свастикою та священників

У Росії засудили до двох років умовно медсестру Оксану Походун через "розпалювання ворожнечі за ознаками національності, походження і релігійної приналежності". Мова йде про зображення, які зберігала жінка в соцмережі "ВКонтакте". Розміщувалися вони в закритому альбомі в соцмережі.

Про це передають російські видання, пише Громадське радіо.

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Вияснилося що саме було розміщено на картинках. На одній – храм, марихуана і священик, який курив. На інших – слова, приписні поету Пушкіну з образливими висловлюваннями в адрес жителів України, яких він не говорив. А також зображення президента Путіна зі свастикою.

Походун під час судового процесу наполягала на тому, що зберігала "колекцію маргінальних мемів" в альбомі, який був закритий для інших користувачів. Представники ФСБ, в свою чергу, стверджували, що альбом був у відкритому доступі.

Зазначається, що Оксана Походун брала участь у декількох акціях забороненого в Росії руху "Артпідготовка". Під час обшуку у неї знайшли листівки "Артпідготовки". Сама Походун підкреслює, що не була активістом цього руху, а лише ходила на акції разом з його прихильниками.