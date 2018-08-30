У Росії затримали екс-директора українського підприємства
У середу, 29 серпня, у Москві поліцейські разом з представниками Інтерполу затримали екс-директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Королькова.
Про це йдеться на сайті "Коммерсанть"
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Варто зазначити, що напередодні Володимир Корольков втік до Росії, вкравши з підприємства майже півмільярда гривень.
У 2017 році його оголосили у міжнародний розшук у рамках справи щодо розкрадання 492 мільйонів гривень, які були виділені на технічну модернізацію підприємства.
Нині стало відомо, що Корольков працював технологом у Москві. А також з’ясувалося, що затриманий декілька місяців тому відмовився від українського громадянства та вирішив отримати російське.
Як повідомляють у відомстві, Корольков вважає своє переслідування політичним, а в його оточенні переслідування пов'язують з жорстким конфліктом президента України Петра Порошенка з власником запорізького комбінату – Дмитром Фірташем. Українська сторона при цьому наполягає на негайній екстрадиції затриманого.
До слова, у аеропорті "Борисполі" другий день поспіль тривають обшуки. А 29 серпня начальника служби закупівель та начальника відділу матеріально-технічного забезпечення служби закупівель затримали на одержанні хабара у розмірі 141 тисяча гривень.
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