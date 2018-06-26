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У Росії затримали ще одного українця, який їхав по ліки для дитини: відома низка звинувачень

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Затриманий у Росії українець Ігор Кіяшко
Затриманий у Росії українець Ігор Кіяшко / Медиазона

У російському Нижньому Новгороді ще 10 квітня затримали громадянина України Ігоря Кіяшка. Російське слідство звинуватило українця у шпигунстві та спробі контрабанди деталей військових літаків.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на адвоката затриманого українця Євгенія Губіна.

"За версією слідства, Ігор Кіяшко приїхав у Нижньогородську область, щоб придбати робочі лопатки, що входять до комплектації авіаційних двигунів типу РД-33 військових літаків типу МіГ-29. Перед цим він списався з місцевим жителем, який пообіцяв передати йому 42 вищевказані лопатки за винагороду в 46,2 тисячі доларів", – розповів захисник Кіяшка.

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Зазначимо, що українець був затриманий працівниками ФСБ Росії в одному з нижньогородських готелів ще 10 квітня нібито після отримання товару і передачі винагороди.

За словами адвоката, слідство російське розцінило дії Кіяшка як спробу контрабанди вищевказаних лопаток на територію України.

Чоловікові було пред'явлено звинувачення за статтею "Приготування до незаконного переміщення обладнання, яке може бути використане при створенні іншої військової техніки".

Крім того, слідчі запідозрили мого підзахисного у шпигунстві. На їхню думку, Ігор Кіяшко намагався придбати копії технічної документації багатофункціональної радіолокаційної станції, що входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400,
– розповів Губін.

"Мій підзахисний Ігор Кіяшко категорично заперечує свою причетність до скоєння цього злочину", – додав, зазначивши, що наразі українець перебуває в нижньогородському СІЗО.

"Медиазона" з посиланням на дружину українця Марину Кіяшко повідомляє, що затриманий чоловік є родом з міста Лубни Полтавської області, йому 42 роки. Кіяшко – майор українського МВС у відставці, а на сьогодні – практикуючий адвокат.

За словами дружини затриманого українця, він поїхав до Нижнього Новгорода по ліки для трирічного сина, в якого стався рецидив золотистого стафілокока. Проте наступного дня чоловік припинив виходити на зв'язок.

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Це засіб, який потрібно везти в спеціальному холодильнику – бактерії поїдають золотистий стафілокок. У нас вони є в Україні, лівим чином завозять їх, але вони вже не настільки живі і не допомагають,
– розповіла дружина Кіяшка, додавши, що в Нижній Новгород, де розташоване велике виробництво бактерійних препаратів, чоловік їздив і раніше.

В середині травня дружині українця прийшов лист від ФСБ, в якому мовилося про те, що чоловікові пред'явлено звинувачення у контрабанді матеріалів і обладнання, які можуть бути використані при створенні зброї масового ураження.

Так стало відомо, що Кіяшка затримали 10 квітня, а наступного дня Ленінський районний суд заарештував його.

Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ заручники Розслідування ФСБ контрабанда
Джерело: 24 Канал
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