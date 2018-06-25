У Росії завершили розслідування у справі українця Павла Гриба

У Росії завершили розслідування у справі українського політв'язня Павла Гриба, якого незаконно утримують у СІЗО. 2 липня у Північнокавказькому окружному суді має відбутися підготовче засідання в цій справі.

Про це з посиланням на адвоката політв'язня Марину Дубровіну передає "Гордон".

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Стосовно самої справи, у цей момент призначено підготовче слухання у Північнокавказькому окружному суді на 2 липня і думаю, що приблизно через два – три тижні справу почнуть слухати по суті,

– розповіла захисниця.

Дубровіна також попросила усіх небайдужих приїхати на судове засідання, оскільки, за її інформацією, воно відбуватиметься у відкритому режимі.

"Сподіваюся, це не буде закрите судове засідання. У всякому разі, підстав для закриття немає", – додала адвокат.

Нагадаємо, 29 квітня у Росії продовжили термін тримання під вартою 19-річного українського політв'язня Павла Гриба. У СІЗО він пробуде до 4 липня.

Хто такий Павло Гриб? Павло Гриб – український політв'язень, який зник у серпні 2017 року в Білорусі. За словами українця, його схопили невідомі на автостанції Гомеля, а потім переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.