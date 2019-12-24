У Росії заявили про готовність створити спеціальне судно, щоб добудувати "Північний потік-2"

Російська об'єднана суднобудівна корпорація може спроєктувати та побудувати судно-трубоукладач для завершення будівництва скандального газопроводу "Північний потік–2".

Про це заявив президент корпорації Олексій Рахманов в інтерв’ю телеканалу "Росія-24", передає Радіо Свобода.

Рахманов уточнив, що для проєктування трубоукладача знадобиться близько двох років. Ще близько чотирьох років – на будівництво спеціального судна.

Представник проектної компанії повідомив, що за двома гілками "Північного потоку-2" залишилося укласти 160 кілометрів труб.

Важливо! Санкції США проти "Північного потоку-2" – чому від цього виграє Україна

Як відомо, президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

Перші наслідки санкцій: трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.

Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;

іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;

керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);

транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Сьогодні між "Нафтогазом" та "Газпромом" діє угода, в межах якої "Газпром" зобов’язаний постачати газ через українську ГТС до Європи. Однак термін цієї угоди спливає 31 грудня 2019 року, що надасть можливість Росії перекрити "трубу" вже з 1 січня 2020 року, адже нової угоди про транзит ще не уклали.



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