У Росії заявили про нове затримання українських рибалок: реакція вітчизняних прикордонників

19 листопада в Росії повідомили про затримання українського риболовецького судна в акваторії Азовського моря. Російські прикордонники заявляють, що екіпаж порушив правила рибальства. Своєю чергою, у вітчизняній Держприкордонслужбі інформацію щодо затримання громадян України не можуть підтвердити.

Про затримання українців поблизу берегів Єйська повідомила низка російських ЗМІ з посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ Росії у Краснодарському краї.

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Маломірний плавзасіб виявили в районі Єйської коси. Його затримали і доставили в порт Єйська. У моторному катері типу "Тунець" знайшли понад 240 кілограмів риби, включно з 17 особинами забороненого для вилову судака, а також десяток риболовецьких сіток,

– йдеться у повідомленні російського відомства.

Окрім цього, росЗМІ заявили, що затримані рибалки не змогли пояснити, в якій частині Азовського моря вони виловили рибу. Весь вилов та знаряддя промислу росіяни вилучили.

Також у РФ зазначили, що капітана затриманого судна притягнули до адміністративної відповідальності. Йому призначили штраф в розмірі 5 тисяч рублів. Крім цього, за рішенням суду, плавзасіб конфіскували.

Своєю чергою, у Держприкордонслужбі України повідомили, що не можуть офіційно підтвердити факт затримання українських рибалок у РФ.

Державна прикордонна служба відслідковує цю інформацію, яка з’явилася в російських ЗМІ з посиланням на російських прикордонників про начебто затримання українських рибалок. Офіційного підтвердження цієї події ми не маємо, але усіма наявними засобами, які є в нас, разом з іншими структурами ми відслідковуємо ці дані,

– розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, українські правоохоронці хочуть встановити обставини ймовірного затримання рибалок і з’ясувати дату цієї події.

"У той же час можу сказати, що зважаючи на район, який був зазначений у матеріалі про затримання рибалок, не виключено, що вони могли вийти з тимчасово непідконтрольної українській владі території Донецької області, зокрема в районі населеного пункту Новоазовськ", – додав Демченко.

Нагадаємо, нещодавно член комітету з оборони та безпеки російської Ради Федерації Франц Клінцевич пригрозив що Росія "буквально за хвилини" здатна перекрити Азовське море для будь-якого судна під прапором України. Таку заяву він зробив, коментуючи затримання 15 суден українськими прикордонниками за відвідування портів Криму.