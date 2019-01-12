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      У Росії заявили про "відмінне" здоров’я полонених моряків, попри те, що їм не дають ліків

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      Стан здоров'я полонених українських моряків є задовільним, заявляє російська сторона
      Стан здоров'я полонених українських моряків є задовільним, заявляє російська сторона / Фото з відкритих джерел

      Поранені під час обстрілу російськими прикордонниками українських суден у районі Керченської протоки полонені моряки найближчими днями будуть виписані з лікарні російського СІЗО і поміщені до загальних камер.

      Про це завив заступник голови Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Росії Валерій Максименко, повідомляє "Интерфакс".

      Проте, як повідомляв 24 канал з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову, у СІЗО Москви українським військовим морякам з початку 2019 року не видають ліків, яких вони потребують.

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      "Всі вони готові до виписки, найближчими днями випишемо їх з лікарні на загальний режим, оскільки всі функції організму повністю відновлено", – заявив Максименко.

      Він також запевнив, що лікування морякам Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру та Василю Сороці "надається у повному обсязі".

      Воно (лікування) вже практично закінчено, але все одно щодня їх оглядають лікарі – хірург, терапевт, іноді запрошуємо невропатолога. Показники всіх аналізів у всіх трьох – кров, біохімія – практично ідеальні, температура – 36,6. Все троє ходять, за свята набрали вагу – по 1,5-2 кілограми, оскільки їх раціон харчування посилений,
      – переконує заступник голови ФСВП.

      Як українські моряки опинились у російському полоні? 25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

      Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії СІЗО Конфлікт в Азовському морі Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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