У Росії заявляють, що не мають нічого проти стабільності у Чорному морі

Росія нічого не має проти ініціатив Євросоюзу з підтримки стабільності в Чорному морі. Однак там кажуть, що в Брюсселі повинні з повагою ставитися "до регіональних структур".

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у межах Мюнхенської конференції з безпеки, пише ТАСС.

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Так, російський міністр зазначив, що Євросоюз має "багато регіональних ініціатив по Чорному морю, Балтійському морю, Центральної Азії". За його словами, Росія "нічого проти них не має".

Єдине, про що ми просимо ЄС, – це з повагою ставитися "до структур, які в різних регіонах існують,

– додав Лавров.

Під такими "структурами" Лавров має на увазі "Організацію чорноморського економічного співробітництва та ініціатива Туреччини про гармонію в Чорному морі".

Що це за структури, про які говорив Лавров?

Організація Чорноморського економічного співробітництва – об'єднання 12 країн Чорноморського регіону, туди входять Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, а також Україна. "Турецька гармонія" – це операція військово-морських сил Туреччини та інших причорноморських держав, серед яких Росія та Україна. Її проводить з березня 2004 року, аби постійного моніторити "підозрілі" судна для запобігання їх незаконної діяльності. Туреччина намагалася створити у Чорному морі режим стабільності. Однак плани зберегти вигідні для себе зв’язки з Росією призвели до того, що Туреччина інколи сама виглядала як порушник режиму західних санкцій.

Зазначимо, група кораблів Північноатлантичного альянсу через кілька днів увійде в Чорне море для проведення спільних навчань з українськими військовими. Це стане складовою нарощування присутності сил НАТО в регіоні.

Що відомо про входження кораблів НАТО у Чорне море?Країни НАТО значно активізують свою роботу в Чорному морі у 2019 році. Майже щомісяця постійні угрупування кораблів Альянсу будуть заходити до українських портів. Там вони будуть проходити спільні навчання з військово-морськими силами України. Особлива увага партнерів НАТО буде спрямована на допомогу Військово-морським силам та Повітряним силам України.