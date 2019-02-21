У Росії впевнені, що Україна разом з НАТО готує прорив у Керченській протоці

Українська влада нібито готує "нову провокацію" в Керченській протоці. У Росії переконані, що разом із українськими через протоку також "прориватимуться" також представники НАТО.

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявляє, що морські сили України мають намір вдатися до "спроб прориву", пише ТАСС.

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"Зараз вони готують черговий прорив з порушенням правил проходження цієї складної акваторії", – сказав він.

Він стверджує, що Україна готує цей новий прорив "без жодних запитів, без дотримання заходів безпеки, без лоцманів". Окрім того, у Росії переконані, що у "провокації" візьме участь також НАТО.

Причому, як мені сказали, опитують країни НАТО із запрошенням направити своїх представників на ці кораблі для того, щоб разом з НАТО прориватися через Керченську протоку,

– заявив Лавров.

Зазничимо, про новий прохід військових кораблів України через Керченську протоку в Україні говорили не раз – зокрема, секретар РНБО Олександр Турчинов та міністр оборони України Степан Полторак.



За словами останнього, якщо Київ відмовиться від права бути присутньому у чорному морі – це означатиме окупацію Росією. Участь у новому прохаді можуть взяти представники ОБСЄ та міжнародних організацій.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.



Як повідомляє у The Financial Times, представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців. Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу.