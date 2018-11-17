14:25
17 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. У РФ дітей відправляють на нари. Мостопад у Росії
      Вєсті Кремля
      21:35, 16 листопада
      Вєсті. UA. Міфічний цар Медведчук. Чому Добкін постійно плаче
      Вєсті.UA
      20:40, 16 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СНІГ В УКРАЇНІ

      У Росії зіткнулися автобус і поїзд, багато загиблих: фото з місця ДТП

      343 Читать новость на русском
      У Росії зіткнулися автобус і поїзд, п'ятеро осіб загинули
      У Росії зіткнулися автобус і поїзд, п'ятеро осіб загинули / saratov24.tv

      Вранці 17 листопада у Саратовській області Росії автобус зіткнувся з вантажним поїздом. Внаслідок моторошної аварії чотири людини загинули на місці, ще одна людина померла дорогою до лікарні.

      Про це повідомляє російський "Интерфакс".

      Читайте також: У Німеччині сталася ДТП з двома шкільними автобусами: фото

      Автобус, який прямував за маршрутом Саратов-Уральськ, виїхав на залізничне полотно і зіткнувся з поїздом. В автобусі перебували семеро людей і водій. Чотири людини від отриманих травм померли на місці, ще троє були госпіталізовані в найближчу клініку,
      – йдеться у повідомленні.

      Згодом, померла дівчина, яка впала в кому, і лікарям не вдалося довезли її до лікарні. Ще двоє постраждалих залишаються у важкому стані.

      Відомо, що аварія трапилася на нерегульованому переїзді в селищі Озинки недалеко від кордону з Казахстаном. Усі пасажири автобуса - жителі Казахстану, які їхали в Росію.

      Наразі поліція з'ясовує усі причини і обставини смертельної аварії.


      У Росії автобус влетів у поїзд, загинуло п'ятеро осіб // saratov24.tv


      ​У Росії зіткнулися автобус і поїзд, п'ятеро осіб загинули // ren.tv


      У Росії сталася ДТП за участю автобуса і поїзда, є жертви // saratov24.tv

      Теги: Новини України Новини Росії Жертви Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      сьогодні , 13:00 Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      Сергій Фурса 337
      Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      сьогодні , 12:00 Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      Блог Медіа 217
      Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      сьогодні , 08:40 Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      Ольга Черненко 513
      Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      16 листопада , 23:00 Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      Іван Яковина 2043
      Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      16 листопада , 22:00 Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      Блог Медіа 1489
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Стара міліція тягнеться до нових стандартів поліції
       2 вересня 2015 , 17:28
      Кличко: Янукович і його уряд довели, що неспроможні працювати для людей
       23 лютого 2013 , 18:44
      "РБ повинен тремтіти": німецькі ЗМІ розчаровані нічиєю Лейпцига у матчі Ліги Європи проти Зорі
       24 серпня , 11:26
      Позбавлений прав водій сів за кермо і вбив усю свою сім'ю
       4 жовтня , 15:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук