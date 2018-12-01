У Росії зійшов з рейок потяг з військовою технікою: фото і відео з місця аварії

В Омській області Росії зійшов з рейок потяг, внаслідок чого перекинулися більше 20 вантажних вагонів із військовою технікою включно з цистернами з мазутом.

Про це повідомили в Єдиній чергово-диспетчерській службі Називаєвського району Омської області РФ, ппише ТАСС.

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Там уточнили, що з рейок зійшов 71 вагон, 50 залишилися на колесах, 21 вагон перекинувся, із них 5 вагонів – це цистерни з мазутом. Розливу мазуту немає, також немає загиблих, постраждалих та травмованих. При цьому пошкоджено 300 метрів залізниці.

У прес-службі Центрального військового округу повідомили, що потяг перевозив гусеничну військову техніку, що прямувала на ремонтний завод.

Дивіться відео з місця, де в Росії перекинувся вантажний потяг:



З платформ потяга випала військова техніка



Десятки вагонів потяга зійшли з рейок



Пошкоджені вагони потяга, що потрапив в аварію