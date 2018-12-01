У Росії зійшов з рейок потяг з військовою технікою: фото і відео з місця аварії
В Омській області Росії зійшов з рейок потяг, внаслідок чого перекинулися більше 20 вантажних вагонів із військовою технікою включно з цистернами з мазутом.
Про це повідомили в Єдиній чергово-диспетчерській службі Називаєвського району Омської області РФ, ппише ТАСС.
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Там уточнили, що з рейок зійшов 71 вагон, 50 залишилися на колесах, 21 вагон перекинувся, із них 5 вагонів – це цистерни з мазутом. Розливу мазуту немає, також немає загиблих, постраждалих та травмованих. При цьому пошкоджено 300 метрів залізниці.
У прес-службі Центрального військового округу повідомили, що потяг перевозив гусеничну військову техніку, що прямувала на ремонтний завод.
Дивіться відео з місця, де в Росії перекинувся вантажний потяг:
З платформ потяга випала військова техніка
Десятки вагонів потяга зійшли з рейок
Пошкоджені вагони потяга, що потрапив в аварію
Фото з місця аварії вантажного потяга в Росії
Фото з Омської області, де перекинувся вантажний потяг