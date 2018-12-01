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      У Росії зійшов з рейок потяг з військовою технікою: фото і відео з місця аварії

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      У Росії зійшов з рейок потяг з військовою технікою
      У Росії зійшов з рейок потяг з військовою технікою / Фото з соціальних мереж

      В Омській області Росії зійшов з рейок потяг, внаслідок чого перекинулися більше 20 вантажних вагонів із військовою технікою включно з цистернами з мазутом.

      Про це повідомили в Єдиній чергово-диспетчерській службі Називаєвського району Омської області РФ, ппише ТАСС.

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      Там уточнили, що з рейок зійшов 71 вагон, 50 залишилися на колесах, 21 вагон перекинувся, із них 5 вагонів – це цистерни з мазутом. Розливу мазуту немає, також немає загиблих, постраждалих та травмованих. При цьому пошкоджено 300 метрів залізниці.

      У прес-службі Центрального військового округу повідомили, що потяг перевозив гусеничну військову техніку, що прямувала на ремонтний завод.

      Дивіться відео з місця, де в Росії перекинувся вантажний потяг:

      Росія поїзд аварія
      З платформ потяга випала військова техніка

      Росія аварія потяг зійшов з рейок
      Десятки вагонів потяга зійшли з рейок
      Росія аварія потяг
      Пошкоджені вагони потяга, що потрапив в аварію

      Росія потяг аварія
      Фото з місця аварії вантажного потяга в Росії
      Росія аварія потяг
      Фото з Омської області, де перекинувся вантажний потяг

      Теги: Новини Росії Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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