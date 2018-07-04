У Росії знайдена мертвою зірка "Дому-2" Поліна Лобанова

Колишня учасниця скандального російського телепроекту "Дом-2" 20-річна Поліна Лобанова 4 липня знайдена мертвою в чужій квартирі. За офіційною версією, дівчина наклала на себе руки.

Про це повідомляє StarHit.

Зазначається, що тіло Лобанової виявили у ванній, де на підлозі валялося безліч порожніх блістерів з-під таблеток.

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"Поліна померла. Допоможіть! 20 років, зайка моя", – написала у соціальній мережі старша сестра померлої Василиса.

Відомо, що 20 років Поліні виповнилося зовсім нещодавно – 1 липня.

Василиса також розповіла, що не знайома з людиною, з якою проводила час її сестра. Вона зазначила, що Поліна вже певний час жила сама, намагаючись бути самостійною.

"У нас немає батьків, я її виховувала. Вона з'їхала від мене, захотіла дорослого життя. Мені з поліції зателефонували", – поділилася старша сестра померлої.

Наразі точна причина смерті екс-учасниці "Дому-2" не встановлена​​.

За останніми даними, Лобанова могла померти через передозування наркотиками. Таку версію озвучив колега Поліни по телепроекту Дмитро Тальбов, з яким у дівчини були недовгі стосунки. Чоловік уточнив, що Лобанова провела ніч напередодні смерті у клубі, а потім її відвіз до себе додому якийсь хлопець. Вранці саме він викликав "швидку" і поліцію, виявивши, що дівчина померла.

Нагадаємо, у грудні 2017 року у Підмосков’ї була знайдена мертвою ще одна екс-учасниця телепроекту "Дом-2" Марія Політова.