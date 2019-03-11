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      У Росії знайшли можливість обійти санкції проти компанії, що виробляє газові турбіни для Криму

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      У Росії готуються обійти санкції США проти компанії, що виробляє газові турбіни для ТЕС, – ЗМІ
      У Росії готуються обійти санкції США проти компанії, що виробляє газові турбіни для ТЕС, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      "Газпром енергохолдинг" – дочірня компанія"Газпрому" – планує викупити частку підсанкційної компанії "Силові машини" у спільному підприємстві з німецьким концерном Siemens.

      Так спільне підприємство Росії з Siemens зможе уникнути санкційних обмежень від Мінфіну США, під які потрапила компанія "Силові машини" повідомляє російський "Комерсантъ" з посиланням на власні джерела.

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      Угоду з передачі частки "Силових машин" у спільному з Siemens підприємстві планують здійснити за посередництва Siemens. Спочатку німецька компанія викупить частку "Силових машин", а потім перепродасть її "Газпром енергохолдинг".

      У Росії сподіваються, що дочірня компанія "Газпрому" має наростити свою участь у спільному з Siemens підприємстві до 50%. Відтак газові турбіни, які це підприємство виготовляє, планують повністю локалізувати у Росії. Наразі у Росії збирають близько половини компонентів газових турбін.

      Санкції на "Силові машини" наклали США за те, що ця компанія поставила газові турбіни для теплоелектростанції в анексованому Криму.

      Зазначимо, у США ще на рік продовжили термін дії антиросійських санкцій. Їх запровидили через агресивні дії Росії в Україні. Рішення про продовження санкцій ухвалив і Європейський союз – обмежувальні заходи будуть в силі ще щонайменше півроку.

      В чому полягає скандал з турбінами Siemens?У липні 2017 Росія в обхід міжнародних санкцій завезла газові турбіни Siemens на територію тимчасово окупованого Криму. Німецький концерн визнав, що його продукція (газові турбіни) потрапила до окупованого Криму в обхід санкцій. Згодом Siemens подав позов до Арбітражного суду Москви щодо цих поставок і вимагав повернути турбіни.  Суд в Росії 10 січня 2018 року повертати їх відмовився. Тому 26 січня санкції Мінфін США включив до списку санкцій чиновників Міненерго Росії, компанію "Технопромекспорт" і її гендиректора, а також "Силові машини".

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      Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Siemens Анексія Криму Новини Криму Новини США
      Джерело: 24 Канал
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