У Росії зникло риболовецьке судно: на борту були українці
У четвер вранці, 25 січня, у Японському морі зникло риболовецьке судно "Схід". На борту судна перебувала 21 людина, в тому числі і громадяни України.
Про це повідомляє "РИА Новости".
За інформацією видання, риболовецьке судно прямувало з Південної Кореї у порт Холмськ. У четвер вранці екіпаж подав аварійний сигнал, проте потім перестав виходити на зв'язок.
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За словами джерела у морських структурах, на зниклому судні були також і українці.
У числі екіпажу – уродженці Сахалінської області, Приморського краю, Челябінської області, Красноярського краю, Оренбурга, Запоріжжя, Молдови, Азербайджану, Свердловської області,
– додав співрозмовник агентства.
У пошуковій операції беруть участь теплохід і 2 вертольоти. Також на місце події вилетів літак Бе-200 з рятувальниками. Крім того, до операції приєдналися пошуково-рятувальні сили Тихоокеанського флоту.
Зазначимо, що в районі пошуків судна стоїть штормова погода: видимість змінна, температура повітря -16 градусів, води – +1 градус, висота хвилі – 3,5 метра.
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