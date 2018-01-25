У Росії зникло риболовецьке судно: на борту були українці

У четвер вранці, 25 січня, у Японському морі зникло риболовецьке судно "Схід". На борту судна перебувала 21 людина, в тому числі і громадяни України.

Про це повідомляє "РИА Новости".

За інформацією видання, риболовецьке судно прямувало з Південної Кореї у порт Холмськ. У четвер вранці екіпаж подав аварійний сигнал, проте потім перестав виходити на зв'язок.

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За словами джерела у морських структурах, на зниклому судні були також і українці.

У числі екіпажу – уродженці Сахалінської області, Приморського краю, Челябінської області, Красноярського краю, Оренбурга, Запоріжжя, Молдови, Азербайджану, Свердловської області,

– додав співрозмовник агентства.

У пошуковій операції беруть участь теплохід і 2 вертольоти. Також на місце події вилетів літак Бе-200 з рятувальниками. Крім того, до операції приєдналися пошуково-рятувальні сили Тихоокеанського флоту.

Зазначимо, що в районі пошуків судна стоїть штормова погода: видимість змінна, температура повітря -16 градусів, води – +1 градус, висота хвилі – 3,5 метра.