У Росії зобов'язали сайти знайомств "зливати" користувачів спецслужбам

Сайти знайомств, блоги, дошки оголошень, сервіси пошуку попутників – усіх їх визнали "організаторами розповсюдження інформації". А це, відповідно до так званого "пакету Ярової", зобов'язує усі подібні сайти передавати російським спецслужбам інформацію про користувачів, їх листування та дзвінки.

Про це повідомило інтернет-видання Meduza.

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"Роскомнагляд" значно розширив список "організаторів розповсюдження інформації". До реєстру, зокрема, внесли блог-платформу LiveJournal, дошку оголошень Avito, сайт знайомств Loveplanet і російську версію сервісу спільних поїздок BlaBlaCar.



Авторка "антитерористичного закону" Ірина Ярова

Відповідно до "закону Ярової", усі ці сервіси повинні зберігати і передавати правоохоронним органам інформацію про листування і дзвінки користувачів. "Антитерористичні" закони депутата Ірини Ярової і сенатора Віктора Озерова, до слова, у правочин вступили з 1 липня 2018 року, хоча прийняті були ще влітку 2016.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент РФ Володимир Путін підписав закон про штрафи за використання анонімайзерів. Тепер на тих, хто не блокує посилання на сайти, заборонені в Росії, будуть накладати грошові стягнення.