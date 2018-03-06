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У Росії зрозуміли, чому ПВК "Вагнера" воює на Донбасі та в Сирії

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Найманці ПВК
Найманці ПВК "Вагнера" на Донбасі / Соцмережі

Воїни приватної компанії "Вагнера" на Донбасі виконували завдання Кремля щодо здобуття всієї вугільної промисловості України. Схожою у них є мета і щодо Сирії. Найближчим часом "вагнерівці" з'являться у Південному Судані.

Про це розповів місцевий житель селища Молькіно, де розташовується база "Вагнера", передає ZNAK.

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"Те, що телевізор говорить, — суцільна брехня! Виродки! Ніяких росіян ніхто ніде не б'є, вони нафту ділять. На крові хлопців ці **** гроші заробляють! Для кого ці нафтові вишки — для мене, для тебе, може? Всунули ж голову, *** його знає де! Через дев'ять морів і десять земель. А пацани ці, ті хто два рази сходить, — вони вже стають хворими на всю голову. Не можуть вже без цього жити, божевільні вже," — емоційно прокоментував він участь росіян у Сирії.

Також колишній військовий висловив невдоволення і щодо участі "вагнерівців" у військовому конфлікті на Донбасі.

А Донбас — це що, по-вашому? Це вугілля, вся основна промисловість України там. Зараз вже ми глибоко в дупі сидимо та ще далі в неї залазимо! Весь світ вже проти нас виступає, на кого там в цьому Кремлі вони сподіваються? Гаразд Чечня була — це наша територія була та не можна допустити, щоб таке було у нас. У цьому Путін має рацію, я не проти. З Україною і так і сяк теж могло обернутися. Зрозуміти ще можна,
— зазначає житель Молькіно.

Водночас він додає, що Донбасі звідси вже нікого давно не посилають, а остання партія пішла в Африку (раніше ЗМІ поширювали інформацію, що ПВК "Вагнера" буде задіяною у Південному Судані — "24").

"В Африці вони не воюватимуть. Навіть зброї не буде. Інструкторами будуть, навчатимуть", — резюмує чоловік.

Нагалдаємо, раніше сайт "24" публікував фото бази ПВК "Вагнера", яка розташовується поблизу російського Краснодара — у селищі Молькіно.

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі і в Сирії на боці Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.

Теги: Новини України Новини політики Війна у Сирії Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі війна Нафта вугільна промисловість
Джерело: 24 Канал
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