18:24
1 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
8°C
12°C 5°C
  • понеділок
    7°C 3°C
  • вівторок
    10°C 2°C
  • середа
    15°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Батальйони русофобів. Дорогі малюнки від
Вєсті Кремля
19:27, 31 березня
Вєсті. UA. Жир. Еротичний бойовик від Савченко. Тимошенко замолює гріхи
Вєсті.UA
19:06, 31 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Росії звинуватили західні країни у спробі зірвати ЧС-2018

1170 Читать новость на русском
Марія Захарова впевнена, що Захід хоче зірвати проведення ЧС-2018 у Росії
Марія Захарова впевнена, що Захід хоче зірвати проведення ЧС-2018 у Росії / Фото з вільних мереж

Офіційний представник МЗС Марія Захарова висловила переконання, що головна мета деяких західних країн – не допустити проведення чемпіонату світу з футболу в Росії.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Відповідаючи на запитання телеведучого, чи не може Росія зіткнутися з ізоляцією зі сторони західних країн у контексті проведення ЧС-2018, Захарова зазначила, що "це просто блакитна мрія, це головна мета".

Читайте також: Гаррі Каспаров закликав бойкотувати ЧС-2018 у Росії

Ось у мене є таке враження, що, знаєте, є таке російське слово "трава не рости" – ось просто, що тільки б прибрати цей чемпіонат світу з футболу з Росії,
– сказала представниця МЗЗС Росії.

Захарова також висловила переконання, що вся увага сконцентрувалася на футбольному м'ячі, "який, не дай боже, все-таки торкнеться російського футбольного поля".

До слова, раніше повідомлялося, що до бойкоту ЧС-2018 можуть приєднатися політики і офіційні особи таких країн, як Польща, Австралія, Японія, Швеція і Данія. Церемонію відкриття турніру пропустить президент Польщі Анджей Дуда.

Теги: Новини Росії Новини політики Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найяскравіші презентації тижня: якими новинками збагатиться світ технологій
сьогодні, 18:04 Найяскравіші презентації тижня: якими новинками збагатиться світ технологій
48
1 квітня, або День сміху: топ-10 найгучніших жартів у світі
сьогодні, 18:03 1 квітня, або День сміху: топ-10 найгучніших жартів у світі
Анастасія Ковач-Петрушенко 721
Украина должна предложить миру свой iPhone
сьогодні, 16:00 Украина должна предложить миру свой iPhone
Максим Єфімов 3625
Лотерея для автопорушників, або Європейці, ви серйозно?!
сьогодні, 13:38 Лотерея для автопорушників, або Європейці, ви серйозно?!
Борис Немировський 1241
Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
сьогодні, 12:03 Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
Володимир Співаковський 912
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук