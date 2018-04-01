У Росії звинуватили західні країни у спробі зірвати ЧС-2018

Офіційний представник МЗС Марія Захарова висловила переконання, що головна мета деяких західних країн – не допустити проведення чемпіонату світу з футболу в Росії.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Відповідаючи на запитання телеведучого, чи не може Росія зіткнутися з ізоляцією зі сторони західних країн у контексті проведення ЧС-2018, Захарова зазначила, що "це просто блакитна мрія, це головна мета".

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Ось у мене є таке враження, що, знаєте, є таке російське слово "трава не рости" – ось просто, що тільки б прибрати цей чемпіонат світу з футболу з Росії,

– сказала представниця МЗЗС Росії.

Захарова також висловила переконання, що вся увага сконцентрувалася на футбольному м'ячі, "який, не дай боже, все-таки торкнеться російського футбольного поля".

До слова, раніше повідомлялося, що до бойкоту ЧС-2018 можуть приєднатися політики і офіційні особи таких країн, як Польща, Австралія, Японія, Швеція і Данія. Церемонію відкриття турніру пропустить президент Польщі Анджей Дуда.