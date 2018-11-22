У російських окупантів виникла нова проблема через Кримський міст: подробиці

Залізницю до незаконно зведеного Кримського мосту доведеться перепроектувати через виявлене стародавнє поселення Манітра на місці будівництва. Тепер траса пройде південніше запланованого маршруту, робота над новим проектом може зайняти близько шести місяців.

Про це інформує РБК.

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Вже спроектовану залізницю перенесуть через те, що виявили на місці будівництва стародавнє поселення Манітра.

Перенесення ділянки, як стверджують окупанти, не повинно вплинути на здачу залізничного полотна, яке планують ввести в експлуатацію в 2019 році.

Тепер траса пройде південніше запланованого маршруту. Робота над новим проектом може зайняти близько 6 місяців.

Зазначимо, що поселення часів Боспорського царства, Манітра, про виявлення якого два тижні тому оголосила російська влада Криму, виявилося на шляху спроектованого залізничного підходу до Кримського мосту з боку Керчі.

Давнє городище розташоване на шляху траси залізничного полотна на південний захід від селища Жовтневе. Це –емпорій IV століття до нашої ери зі стіною, вежею, житлової та господарської забудовою. Його площа становить близько 5 тисяч квадратних метрів. На схід від поселення розташований некрополь.

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб показали фото, на яких видно, як Кримський міст зміщується. Також у відомстві зауважили, що на переправі є декілька критичних ділянок, на яких власне і відбуваються ці процеси. За даними МінТОТ, небезпечні ділянки спостерігаються і на острові Тузла.



У Росії, зі свого боку, заявили, що вищезазначена інформація є міфом. На їхнє переконання, Кримський міст "стоятиме вічно".

Що таке "Кримський (Керченський) міст"?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (анексований Крим). Його протяжність становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив споруду, запустивши рух по ньому. Водночас, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля.