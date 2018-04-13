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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

У російській Держдумі запропонували виготовляти американські товари без дозволу

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У російській Держдумі запропонували виготовляти американські товари без дозволу
У російській Держдумі запропонували виготовляти американські товари без дозволу / censor.net.ua

Росія зможе виготовляти товари без дозволу правовласників зі Сполучених Штатів Америки. Така норма є прописана у законопроекті про санкції у відповідь США, який 13 квітня внесли у російську Держдуму.

Про це повідомляє Інтерфакс.

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У документі щодо заходів впливу на США та на інші країни, які підтримують їх у антиросійських діях, пропонують віднести: "вичерпання виключного права на товарні знаки відносно товарів за переліком, визначеним урядом РФ, правовласниками яких є громадяни США та інших іноземних держав, організації, що перебувають під юрисдикцією США та інших іноземних держав, а також організації, в капіталі яких прямо або побічно, в тому числі, через третіх осіб (переважна участь понад 25% в капіталі) беруть участь організації, що перебувають під юрисдикцією США та інших іноземних держав".

Перший заступник голови комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Михайло Ємельянов пояснив, що ця норма фактично дає можливість росіянам самостійно виготовляти американську продукцію (якщо в наявності є технологія), без дозволу правовласника.

Тобто ми б'ємо під дих американців, оскільки весь успіх і, перш за все, домінування англо-саксонського, західного світу забезпечується правом інтелектуальної власності. А ми, своєю чергою, наносимо удар по цьому праву,
– додав Ємельянов.

Нагадаємо, спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін і лідери чотирьох парламентських фракцій внесли у Держдуму законопроект про санкції у відповідь на "хамську антиросійську політику США".

Теги: Новини Росії Новини політики Санкції
Джерело: 24 Канал
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