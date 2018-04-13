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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

У російській Держдумі збираються відповісти на санкції забороною американського тютюну і випивки

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У російській Держдумі вирішили відповісти на американські санкції
У російській Держдумі вирішили відповісти на американські санкції / rbc.ua

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін і лідери чотирьох парламентських фракцій внесли у Держдуму законопроект про санкції у відповідь на "хамську антиросійську політику США".

Про це повідомляє Meduza.

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Під час неодноразових обговорень недружніх дій щодо Росії, ми говорили про необхідність відповісти на хамську поведінку США у спробах створити перепони для роботи російського бізнесу,
– повідомив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

За словами першого віце-спікера Держдуми Івана Мельникова, у законопроекті пропонують обмежити ввезення до Росії із США алкогольної, тютюнової, сільськогосподарської продукції, сировини та продовольчих товарів. Окрім цього, російські депутати пропонують зупинити міжнародну співпрацю в атомній та авіабудівничій сферах, а також – запровадити обмеження на роботу американців у Росії.

Зазначається, що Рада Держдуми збирається розглянути законопроект 16 квітня.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.

8 квітня у сирійському місті Дума була здійснена хімічна атака, внаслідок якої за різними даними загинуло понад 100 цивільних. В уряді США попередили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" влади Сирії нестиме відповідальність за подібні атаки. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.

У середу, 11 квітня, у напрямку Сирії вирушила ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем ВМС США Harry S. А після резонансної заяви російського посла Олександра Засипкіна про те, що "будь-які американські ракети, випущені по Сирії, будуть збиті", Дональд Трампа закликав Росію "готуватись" і попередив, що американські ракети будуть новими і розумними.

Теги: Новини політики Новини Росії Санкції
Джерело: 24 Канал
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