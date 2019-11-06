У російського Boeing під час польоту відмовив двигун: на борту було пів тисячі пасажирів

Літак Boeing 777, російської чартерної авіакомпанії Royal Flight, виконував рейс із Москви у Пунта-Кану в Домінікані. Фактично відразу після злету у кабіні пілотів спрацював датчик тиску мастила в одному з двигунів.

Пілоти вирішили посадити судно. На борту перебувало 488 пасажирів. Про інцидент інформує низка російських ЗМІ.

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За даними сервісу Flightradar24, протягом майже 2 годин літак кружляв у повітрі, скидаючи паливо.



Авіасудно якийсь час кружляло у небі, скидаючи паливо/ скріншот з Flightradar24

Врешті він таки приземлився у московському аеропорту "Шереметьєво". На щастя, ніхто не постраждав, а на місці вже чекали екстрені служби.

Це не перший випадок із Boeing 777 у Росії. Лише у вересні таке судно авіакомпанії "Росія", що прямувало з Москви до Владивостока, перервало виліт через задимлення двигуна. Це також трапилось в аеропорту "Шереметьєво".

В Шереметьево АВАРИЙНО сел Боинг-777.

Второй аварийный случай с Боингами за сутки во всём мире.

День ещё не кончился. — Суровцев Виктор (@SVAword) November 6, 2019

Загалом у Росії пасажирські літаки дуже часто здійснюють екстрені посадки у зв’язку з технічними проблемами. Приміром, у серпні російський пасажирський літак сів у кукурудзяному полі Підмосков’я через те, що у нього відмовили двигуни. Тоді все також обійшлося і для пасажирів, і для екіпажу. А ось у травні під час схожої екстреної посадки загинули майже пів сотні пасажирів. Трапилось це в аеропорту "Шереметьєво". У літака під час приземлення спалахнула хвостова частина, люди згоріли заживо.