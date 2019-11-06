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      У російського Boeing під час польоту відмовив двигун: на борту було пів тисячі пасажирів

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      Аварійну посадку здійснив літак чартерної авіакомпанії Royal Flight
      Аварійну посадку здійснив літак чартерної авіакомпанії Royal Flight / Ілюстративне фото

      Літак Boeing 777, російської чартерної авіакомпанії Royal Flight, виконував рейс із Москви у Пунта-Кану в Домінікані. Фактично відразу після злету у кабіні пілотів спрацював датчик тиску мастила в одному з двигунів.

      Пілоти вирішили посадити судно. На борту перебувало 488 пасажирів. Про інцидент інформує низка російських ЗМІ.

      Читайте також: У літака відмовив двигун у небі над Дніпром

      За даними сервісу Flightradar24, протягом майже 2 годин літак кружляв у повітрі, скидаючи паливо.

      літак Росія
      Авіасудно якийсь час кружляло у небі, скидаючи паливо/ скріншот з Flightradar24

      Врешті він таки приземлився у московському аеропорту "Шереметьєво". На щастя, ніхто не постраждав, а на місці вже чекали екстрені служби.

      Це не перший випадок із Boeing 777 у Росії. Лише у вересні таке судно авіакомпанії "Росія", що прямувало з Москви до Владивостока, перервало виліт через задимлення двигуна. Це також трапилось в аеропорту "Шереметьєво".

      Загалом у Росії пасажирські літаки дуже часто здійснюють екстрені посадки у зв’язку з технічними проблемами. Приміром, у серпні російський пасажирський літак сів у кукурудзяному полі Підмосков’я через те, що у нього відмовили двигуни. Тоді все також обійшлося і для пасажирів, і для екіпажу. А ось у травні під час схожої екстреної посадки загинули майже пів сотні пасажирів. Трапилось це в аеропорту "Шереметьєво". У літака під час приземлення спалахнула хвостова частина, люди згоріли заживо.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Надзвичайні ситуації авіація Аварії та ДТП
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