У російському місті люди розтрощили магазин з продуктами: шокуюче відео

У Росії на тлі масового поширення коронавірусу та кризою почалися погроми. Люди у місті Ульянівськ розгромили крамницю з продуктами,

Невідомі з вигуками "Ця влада дістала" влаштували напад на супермаркет відомої мережі продуктових магазинів. Розлючені покупці пошкодили та знищили продукти, повідомляє інформагенція GuildHall.

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Інцидент у магазині трапився після того, як всі дізналися про продовження так званих канікул до 30 квітня, що могло означати для деяких продовження неоплачуваних "відпусток".

Чоловіки, що прийшли за покупками, спочатку набирали товари до кошиків, а потім просто почали кричати, що влада ця "дістала", стали скидати зі стелажів продукти харчування. На відео видно той хаос, який залишився після того, як чоловіки лишили магазин.

Наразі російські силовики намагаються встановити особи підозрюваних.

У російському місті люди розтрощили магазин з продуктами: дивіться відео

Що могло викликати таку поведінку росіян

Нестача грошей та безробіття. Грошей у більшості росіян, зарплати яких в середньому не перевищують 22 – 25 тисяч рублів, і без оголошених вимушених "канікул" не вистачає, щоб жити й годувати свої сім'ї.

Грошей у більшості росіян, зарплати яких в середньому не перевищують 22 – 25 тисяч рублів, і без оголошених вимушених "канікул" не вистачає, щоб жити й годувати свої сім'ї. Санкції проти Росії. Росія вже декілька разів непрозоро натякнула, що час скасувати санкції проти неї через пандемію коронавірусу та економічну кризу. Однак МЗС України виступає категорично проти такої ідеї, і у цьому нас підтримує низка країн.

Росія вже декілька разів непрозоро натякнула, що час скасувати санкції проти неї через пандемію коронавірусу та економічну кризу. Однак МЗС України виступає категорично проти такої ідеї, і у цьому нас підтримує низка країн. Економічна криза у РФ. Нагадаємо, видобуток газу в Росії впав до найнижчого за останні 6 років рівня. Тим часом зусилля Володимира Путіна з примирення із Саудівською Аравією та Туреччиною, що допомогло б йому, як він вважає, повернути експортні ціни на російську нафту до попереднього рівня наразі марні.

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