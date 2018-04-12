У російському МЗС погрожують відповісти Україні заходами за арешт "Норда"

У зв'язку із арештом екіпажу керченського судна "Норд" російське МЗС пригрозило Україні своєю відповіддю. Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова закликала Україну припинити "знущання над моряками".

Про це повідомляє ТАСС.

Кожного разу під час спроб перетину кордону в Києві вигадують все нові причини, щоб не відпускати екіпаж до їх сімей. Вимагаємо від України припинити знущання над моряками та дозволити їм безперешкодно повернутись до рідного Криму,

– заявила Захарова.

Окрім цього, представниця МЗС РФ висловила свої сподівання, що "антигуманні дії київського режиму" отримають справедливу оцінку від усього цивілізованого світу.

"Доти, поки наші громадяни не будуть випущені з території України, Росія залишає за собою право на заходи у відповідь", – підсумувала Захарова.

Додамо, що повернутись до Криму члени екіпажу керченського "Норда" можуть лише за українськими документами, наприклад паспорт чи відповідна довідка з міграційної служби. Проте, вже декілька разів моряки намагалися перетнути державний кордон України у незаконний спосіб: за фейковими російськими паспортами та за допомогою російських дипломатів.

Нагадаємо, у неділю, 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу відкрито низку проваджень. Вночі 8 квітня команда судна "Норд" спробувала покинути територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка", що на Харківщині. А вже в ніч на 9 квітня вони вирішили випробувати долю на пропускному пункті до Криму "Чонгар", де їх теж затримали.