У російському МЗС припустили, про що говоритимуть Трамп та Путін під час зустрічі

Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп можуть обговорити на майбутньому саміті в Гельсінкі проблему кіберзлочинності і протидії тероризму в Сирії.

Про це інформує ТАСС з посиланням на директора Департаменту з питань нових викликів і загроз МЗС Росії Іллю Рогачова.

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Напевно, це буде обговорюватися, але як проблема двосторонніх відносин, а не хакерство в цілому, – сказав він, відповідаючи на питання про те, чи буде обговорюватися проблема кіберзлочинності на майбутньому саміті. – І антитерор, як я розумію, буде обговорюватися саме стосовно дій США в Сирії.

Окрім цього, дипломат спробував звинуватити США у наклепі.

"Вони (США – 24 канал) вважають, що ми якось втрутилися у вибори через неправомірне використання інформаційно-комунікаційних технологій, хоча пояснити, що вони мають на увазі, вони не можуть або не хочуть", – додав Рогачов.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.