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      У російському "Шереметьєво" пасажири з панікою покинули літак SSJ-100 через запах гару

      178 Читать новость на русском
      Sukhoi Superjet 100
      Sukhoi Superjet 100 / Фото з відкритих джерел

      В аеропорту затримали виліт літака SSJ-100, який прямував в Ригу. Пасажири відчули запах гару, після чого почалася паніка. Внаслідок інциденту їх всіх вивели з літака.

      Російський телеканал "П'ятий канал" повідомив, що техніками була проведена перевірку лайнера, однак жодних несправностей судна не виявили. Пасажири повернулися в літак і він вилетів в пункт призначення з затримкою у дві з половиною години.

      Читайте також: Авіакатастрофа в "Шереметьєво": опублікована розмова пілотів та авіадиспетчерів

      Протягом останнього року у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із літаком Sukhoi Superjet 100. Найгучніша катастрофа, яка забрала низку життів трапилася ввечері 5 травня. 

      В московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який прямував до Мурманська. Під час посадки в авіасудна загорівся хвіст. На борту перебували 78 пасажирів, з яких 41 загинув (серед загиблих – 2 дітей). 9 потерпілих перебувають у лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації.

      Головною причиною того, що багатьом людям у хвості не вдалося врятуватися, вважають спроби деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі. А головною версією самої трагедії наразі є помилка пілотів.

      Зауважимо, що російська влада повинна була заборонити або принаймні призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

      Російський лайнер Sukhoi Superjet 100 потрапляв у низку інших аварійних ситуацій:

      • Квітень 2019: виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.
      • Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.
      • Лютий 2019: SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.
      • Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.
      • Жовтень 2018: літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.
      • Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.
      • Червень 2018: Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

      Що відомо про Sukhoi Superjet 100?Це регіональний реактивний пасажирський літак. Має він дві версії – для перевезення 75 або 95 пасажирів. Літає на відстань до 3 тисяч кілометрів. Судно з 2008 року випускає спільне підприємство Superjet International за участю кількох іноземних компаній. До 2014 року більшість головних вузлів літака виробляли не у Росії.

      Російські фахівці називають цей проект одним із найамбітніших в авіапромі Росії. Він мав би відродити авіапромисловість Росії після розпаду СРСР і повернути її на світовий ринок цивільних магістральних літаків. Його з бюджету фінансували дуже щедро.

      Спільне підприємство Superjet International заснували у вересні 2007 року російська компанією ЗАТ "Цивільні літаки Сухого" (49 % капіталу) та італійський військово-авіаційний концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капіталу).

      Авіакатастрофа у "Шереметьєво": усе, що варто знати


       

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      Теги: Новини Росії авіація
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