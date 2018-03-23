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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

У російському супермаркеті люди влаштували бійку через акцію на чашки: епічне відео

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У російському супермаркеті люди влаштували бійку через акцію на чашки
У російському супермаркеті люди влаштували бійку через акцію на чашки / Скріншот з відео

У російському місті Краснодар в одному з супермаркетів покупці влаштували тисняву і бійку через акційну пропозицію на чашки з іграшками.

Очевидець події виклав відео тисняви і сутички на каналі у YouTube.

На відео видно, як натовп покупців накидається на акційні товари у супермаркеті "Магніт". Люди миттєво розбирають чашки з іграшками, що стояли на прилавках, при цьому відштовхуючи один одного, лаючись та кричучи.

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Співробітник супермаркету спробував заспокоїти людей, але його, здається, ніхто і не почув. А такий аншлаг у супермаркеті створила акція на чашки з фігурками героїв "Мадагаскару", "Шрека" та інших анімаційних фільмів студії "DreamWorks".

У Краснодарі в супермаркеті люди влаштували бійку через чашки – відео

Теги: Новини Росії Сутички Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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