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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У розпал коронавірусу в Білорусі проводять суботник, Лукашенко поїхав садити дерева: фото

      - Читать новость на русском
      У Білорусі влаштували суботник
      У Білорусі влаштували суботник / belta.by

      Поки весь світ намагається подолати коронавірус та впроваджує карантин, у Білорусі влаштували загальнонаціональний "республіканський суботник". Лідер країни Олександр Лукашенко відправився в село неподалік від Чорнобиля садити дерева.

      На опублікованих виданням БЕЛТА фото видно, що високопоставлені чиновники також беруть участь в суботнику.

      Раніше "Господь вдарив нас по голові коронавірусом": Лукашенко про причини пандемії

      Політики працюють без захисних масок і на близькій один від одного дистанції. Серед них – заступник голови місцевого парламенту Анатолій Ісаченко і помічник Лукашенка Олександр Суботін.

      Тим часом президент Білорусі відправився в селище Лясковичі, яке розташоване на території Національного парку Прип’ятський. Олександр Лукашенко садитиме дерева.

      У Білорусі влаштували суботник під час коронавіру / Фото БЕЛТА

      Зауважимо, що у Білорусі відверто нехтують новинами про коронавірус. Олександр Лукашенко не вірить у коронавірус та не збирається вводити карантин. 

      Що заявляв про коронавірус Лукашенко

      • Пандемію білоруський президент називав "коронапсихозом".
      • Лукашенко радив їсти масло зі сметани та частіше бувати на свіжому повітрі. Він запевняв, що корисно для профілактики випивати трішки горілки та ходити в сауну.
      • Політик вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом. На його думку, це навпаки може сприяти погіршенню стану тих, хто вже заразився вірусом.
      • Президент Білорусі наголошував, що насправді усі летальні випадки – не від коронавірусу, а від хронічних хвороб.

      Станом на 25 квітня в Білорусі підтвердили 8 тисяч 773 випадки коронавірусу, 63 людей померли, а 1 120 – одужали.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Новини політики Коронавірус COVID-19 Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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