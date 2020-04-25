У розпал коронавірусу в Білорусі проводять суботник, Лукашенко поїхав садити дерева: фото

Поки весь світ намагається подолати коронавірус та впроваджує карантин, у Білорусі влаштували загальнонаціональний "республіканський суботник". Лідер країни Олександр Лукашенко відправився в село неподалік від Чорнобиля садити дерева.

На опублікованих виданням БЕЛТА фото видно, що високопоставлені чиновники також беруть участь в суботнику.

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Політики працюють без захисних масок і на близькій один від одного дистанції. Серед них – заступник голови місцевого парламенту Анатолій Ісаченко і помічник Лукашенка Олександр Суботін.

Тим часом президент Білорусі відправився в селище Лясковичі, яке розташоване на території Національного парку Прип’ятський. Олександр Лукашенко садитиме дерева.

У Білорусі влаштували суботник під час коронавіру / Фото БЕЛТА

Зауважимо, що у Білорусі відверто нехтують новинами про коронавірус. Олександр Лукашенко не вірить у коронавірус та не збирається вводити карантин.

Що заявляв про коронавірус Лукашенко

Пандемію білоруський президент називав "коронапсихозом".

Лукашенко радив їсти масло зі сметани та частіше бувати на свіжому повітрі. Він запевняв, що корисно для профілактики випивати трішки горілки та ходити в сауну.

Політик вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом. На його думку, це навпаки може сприяти погіршенню стану тих, хто вже заразився вірусом.

Президент Білорусі наголошував, що насправді усі летальні випадки – не від коронавірусу, а від хронічних хвороб.

Станом на 25 квітня в Білорусі підтвердили 8 тисяч 773 випадки коронавірусу, 63 людей померли, а 1 120 – одужали.