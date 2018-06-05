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У "розстрільному списку" є люди, яких вписали за дуже незрозумілою логікою, – журналіст

248 Читать новость на русском
Айдер Муждабаєв
Айдер Муждабаєв / apostrophe.ua

Оприлюднено список з журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів. Це, зокрема, Роман Скрипін, Павло Каразін, Іван Яковина, Віталій Портніков та ще 43 журналісти.

Про це розповів в ефірі 24 каналу журналіст Айдер Муждабаєв.

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Бути першим номером у Антиросійському списку доволі почесно. Радість мені приносить лише те, що ці списки фейкові. Свій висновок я зробив не одразу: подумав, поговорив з людьми. Тоді зрозумів, що цей список складений за якимись мотивами. Я знаю про те, список існує, але не знаю, під яким я там номером. Я планую жити і працювати, як і раніше,
– зазначив журналіст.

За його словами, у списку є люди, яких списали за незрозумілих причин.

Розстрільний список
Розстрільний список журналістів та блогерів

Нагадаємо, що раніше український волонтерський проект "Миротворець" опублікував список журналістів та політиків, яким нібито не загрожує смерть від рук російських спецлужб, і назвав їх "надією і опорою російського агресора в Україні".

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики журналісти ЗМІ "Вбивство" Аркадія Бабченка
Джерело: 24 канал
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