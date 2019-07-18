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      У розвідці Міноборони розповіли, скільки кораблів РФ базується у Чорному морі

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      Кораблі у Чорному морі
      Кораблі у Чорному морі / Фото з відкритих джерел

      У Чорному морі на сьогодні перебуває 37 кораблів Чорноморського флоту РФ, зокрема 4 підводних човни.

      Хоч офіційно чорноморський флот Росії налічує 15 кораблів, про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

      Читайте також: Немає флоту – немає моря, – помічниця командувача Військово-Морських сил України

      Усі вони базуються у військово-морських базах Севастополя та Новоросійська. Решта суден, наймовірніше, прибули до Чорного моря через нещодавні військово-морські навчання.

      З 2014 року, відколи Росія анексувала Крим, там регулярно відбуваються військо-морські навчання. У Генштабі дії російських військових у Криму називають незаконними.

      Так само вважають і в ООН. Там минулого року на фоні зростання російської агресії в чорноморському регіоні, прийняли резолюцію та закликали країну-агресора вивести свої війська з Криму.

      Більше про те, чому море для України – це важливо, та що саме нам потрібне для його захисту читайте у спецпроекті 24 каналу Захист моря: сучасна історія українського флоту

      Під час навчань Sea Breez 2019 корабель Чорноморського флоту Росії "Сметливый" зайшов у закритий район. Там проводились стрільби корабельної артилерії у межах навчань.

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      Теги: Новини України Чорне море Міністерство оборони України Водний транспорт Новини Криму
      Джерело: 24 канал
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