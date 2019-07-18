У розвідці Міноборони розповіли, скільки кораблів РФ базується у Чорному морі

У Чорному морі на сьогодні перебуває 37 кораблів Чорноморського флоту РФ, зокрема 4 підводних човни.

Хоч офіційно чорноморський флот Росії налічує 15 кораблів, про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Усі вони базуються у військово-морських базах Севастополя та Новоросійська. Решта суден, наймовірніше, прибули до Чорного моря через нещодавні військово-морські навчання.

З 2014 року, відколи Росія анексувала Крим, там регулярно відбуваються військо-морські навчання. У Генштабі дії російських військових у Криму називають незаконними.

Так само вважають і в ООН. Там минулого року на фоні зростання російської агресії в чорноморському регіоні, прийняли резолюцію та закликали країну-агресора вивести свої війська з Криму.

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Під час навчань Sea Breez 2019 корабель Чорноморського флоту Росії "Сметливый" зайшов у закритий район. Там проводились стрільби корабельної артилерії у межах навчань.