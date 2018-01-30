У Румунії уряд вперше в історії очолила жінка

Парламент Румунії вперше в історії підтримав уряд на чолі з прем'єр-міністром країни Віорікою Денчіле.

Про це повідомляє Romania.tv.

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За програму уряду Денчіле проголосували 282 депутати, проти – 136 парламентаріїв, один утримався.

Як відомо, що вперше в історії Румунії на чолі уряду буде перебувати жінка.

Зазначимо, що 54-річна Денчіле є депутатом Європейського парламенту, займає посаду заступника голови комітету з питань сільського господарства і розвитку села.

Нагадаємо, у січні цього року Румунія втратила другого прем’єр-міністра за останні сім місяців. Міхай Тудосе подав у відставку після втрати підтримки власної Соціал-демократичної партії. Після цього правляча Соціал-демократична партія Румунії (PSD) висунула кандидатуру депутатки Європарламенту Віоріки Денчіле на посаду прем’єр-міністра.